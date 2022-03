UŽIVO DODELA OSKARA: Nagrada za najbolju sporednu glumicu ide u ruke Arijane Debose za Priču sa zapadne strane!

Prošlogodišnji dobitnici Oskara glumac Danijel Kalua i pevačica HER najavljuju kategoriju za najbolju sporednu žensku ulogu kao i nominovane glumice.

Najbolja sporedna glumica:

Džesi Bakli ("Mračna kći")

Arijana Debose ("Priča sa zapadne strane") - pobednica

Džudi Denč ("Belfast")

Kirsten Danst ("Pasje šape")

Onžanu Elis ("Kralj Ričard")

Glumica se zahvalila svojoj porodici, posebno majci, rekla je da kvir osoba i Afro-Latina, ali da je uspela da nađe svoj put.

- Hvala Stevenu Spielbergu, sad si zapeo sa mnom - našalila se, a zatim dodala:

- Postoji mesto za sve nas - rekla je Arijana na kraju obraćanja i zahvalila se Akademiji.

The Oscar for Best Actress in a Supporting Role goes to... #Oscars pic.twitter.com/uFBNyTThG0 — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Na sceni su se pojavile voditeljke ovogodišnje ceremonije, a najavio ih je Di Džej Kalid. Ejmi Šumer, Vanda Sajks i Redžina Hol zagrevaju publiku svojim šalama. Takođe su podsetile i da je Semjuel L.Džekson dobio Oskara za životno delo.

Publici su se obratile sestre Vilijams, čuvene teniserke i najavile nastup Bijonse.

Počela je 94. po redu dodela najprestižnije nagrade za sedmu umetnost u Los Anđelesu, u čuvenom Dolbi teatru.

Ako je verovati kladionicama, situacija će večeras ovakva: Nagradu za najbolji film bi otišao u ruke filmu "CODA" ili "Pasje šape" (Power of the dog). U kategoriji najboljeg glumca bilo bi pravo čudo da ne slavi Vil Smit, dok je kod žena situacija puno napetija... Glavni favorit je Džesika Čestejn, ali u stopu je prati Nikol Kidman, kojoj za vratom dišu Kristen Stjuart i Olivija Kolman. Sve glumice imaju podjenake šanse za pobedu. Ali zato bi jedna druga dama, Džejn Kempion, trebalo relativno lako da pobedi u kategoriji "Najbolja režija". Nekakve, skoro minimalne šanse za pobedu imaju Stiven Spilberg i Kenet Brana, ako je verovati kladionicama...

Ovogodišnju trku za nagradu Oskar vodiće Ejmi Šumer, Vanda Sajks i Redžina Hol, a to je prvi put u istoriji dodele da tri dame vode ceremoniju. Nakon tri godine bez domaćina programa, dodele će ovog puta biti podeljene na tri dela, od kojih će svaki voditi po jedna glumica, a prenosiće se uživo na ABC mreži.

Brojne zvezde će im pomoći i uručivati nagrade dobitinicima. Za sada se zna da će Lejdi Gaga, Kevin Kostner, Zoi Kravic, Kris Rok, Rouzi Perez, Ju-Džung JUn, Rut E. Karter, Entoni Hopkins, Lili Džejms, Džon Legvizamo, Simu Liu, Rami Malek, Uma Turman, Danijel Kaluja, Mila Kunis, Lupita Njongo, Naomi Skot, Vesli Snajps, Džon Travolta, Hali Beri, Šon "Didi" Kombs, Džejmi Li Kertis, Vudi Harelson, Semjuel L. Džekson, Šon Mendez, Tajler Peri, Trejsi Elis Ros, Džejson Momoa, Džoš Brolin, Stefani Beatriz, DJ Kalid, H.E.R, Tifani Hediš, Toni Hok, Keli Slejter, Šon Vajt, Eliot Pejdž, Bil Bari i Rejčel Zegler upotpuniti ceremoniju dodele prestižnih nagrada.

Favorit je film "Pasje šape" (Power of the dog) novozelandske rediteljke Džejn Kempion, sa 12 nominacija. Slede "Dine" (Dune) sa 10 nominacija, po sedam nominacija imaju “Belfast” i "Priče sa zapadne strane" (West Side Story), a po imaju "Ne gledaj gore" (Don’t Look Up), "Povezi me" (Drive My Car) i "Aleja noćnih mora" (Nightmare Alley).

Inače, Oskari se dodeljuju u 24 kategorije, među kojima za najbolji film, režiju, glavnog glumca i glavnu glumicu, najbolju sporednu mušku i žensku ulogu, najbolji originalni scenario, najbolji adaptirani scenario, najbolji strani, dokumentarni i animirani film, kao i za najbolju muziku i specijalne efekte.

Za glavnu nagradu takmiči se deset filmova: "Belfast", "CODA", "Ne gledaj gore", "Povezi me", "Dina", "Kralj Ričard", "Pica od sladića", "Aleja noćnih mora", "Pasje šape" i "Priča sa zapadne strane".

Najbolji reditelj:

Pol Tomas Anderson ("Pica od sladića") Kenet Brana ("Belfast") Džejn Kempion ("Pasje šape") Rjusuke Hanaguči ("Povezi me") Stiven Spilberg ("Priča sa zapadne strane")

Najbolja glumica:

Džesika Čestejn ("Oči Tami Fej")Olivija Kolman ("Mračna kći") Penelope Kruz ("Paralelne majke") Nikol Kidman ("Biti Rikardos") Kristin Stjuart ("Spenser")

Najbolji glumac:

Havijer Bardem ("Biti Rikardos") Benedikt Kamberbač ("Pasje šape") Endrju Garfild ("Tick, Tick ... Boom") Vil Smit ("Kralj Ričard") Denzel Vošington ("Tragedija Magbeta")

Najbolji sporedni glumac:

Kjeran Hinds ("Belfast") Troj Kotsur ("CODA") Džesi Plemons ("Pasje šape") Dž. K. Simons ("Biti Rikardos") Kodi Smit Mekfi ("Pasje šape")

Najbolji originalni scenario:

Don’t Look Up Dune Encanto Parallel Mothers The Power of the Dog

Najbolji adaptirani scenario:

Coda (Sian Heder) Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe) Dune (Eric Roth, Jon Spaihts & Denis Villeneuve) The Lost Daughter (Maggie Gyllenhaal) The Power of the Dog (Jane Campion)

Najbolji animirani film:

Encanto Flee Luca The Mitchells Vs the Machines Raya and the Last Dragon

Najbolji dokumentarac:

Ascension Attica Flee Summer of Soul Writing With Fire

Najbolji strani film:

Drive My Car Flee The Hand of God Lunana: A Yak in the Classroom The Worst Person in the World

Montaža:

Don’t Look Up Dune King Richard The Power of the Dog tick, tick… BOOM!

Fotografija:

Belfast Dune Nightmare Alley The Power of the Dog The Tragedy of Macbeth West Side Story Licorice Pizza King Richard Drive My Car Don't Look Up Coda

Muzika:

Belfast Dune No Time to Die The Power of the Dog West Side Story

Kostim:

Cruella Cyrano Dune Nightmare Alley West Side Story

VFX:

Dune Free Guy Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings No Time to Die Spider-Man: No Way Home

Originalna pesma:

Be Alive (King Richard) Dos Oruguitas (Encanto) Down to Joy (Belfast) No Time to Die (No Time to Die) Somehow You Do (Four Good Days)

Kratki dokumentarni film:

Audible Lead Me Home The Queen of Basketball Three Songs for Benazir When We Were Bullies

Animirani kratki film:

Affairs of the Art Bestia Boxballet Robin Robin The Windshield Wiper

