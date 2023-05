PRINC HARI SE USRED KRUNISANJA ŽALIO NA PORODICU: Otkriveno šta je tačno rekao! Kukao zetu, a evo šta mu je on odgovorio

Dolazak princa Harija na krunisanje svog oca, kralja Čarlsa, s nestrpljenjem se iščekivao, a zbog loših odnosa s ostatkom porodice pratio se svaki njegov korak i svaki potez.

Danima nakon krunisanja analiziraju se sve njegove fotografije i snimci, pa je sada otkriveno da se požalio kako mu je dosta lošeg tretmana dok se spremao da gleda očevo krunisanje.

"Dosta mi je načina na koji se ponašaju prema meni", rekao je navodno Hari dok je razgovarao sa suprugom svoje rođake, princeze Eugenije, Džekom Bruksbankom u trećem redu opatije u kojoj je krunisanje održano, što su zaključili čitači s usana.

Nije jasno ko je bio glavni akter njegove žalbe, iako se nagađa da je govorio o kraljevskoj porodici, zbog svih napetosti i zavrzlama oko njegove odluke da da ostavku kao aktivni kraljevski član i objavi vrlo kritične memoare i dokumentarni film. No isto tako postoji mogućnost da je govorio o medijima budući da je trenutno upleten u pravni postupak Visokog suda protiv nekoliko novinskih izdavača, uključujući Daily Mail i The Mail on Sunday.

"Dosta mi je načina na koji se ponašaju prema meni. To nije idealna situacija", izjavio je navodno Hari prema tvrdnjama Džeremija Frimana, koji je sve analizirao za The Sun.

Na to mu je Bruksbank navodno rekao: "Ako mogu da učinim da se osećaš bolje, mogu da ti pomognem. Nije to miran život, zar ne?"

Hari je odmahnuo glavom pre nego što mu je odgovorio: "Njih nije briga."

Suprug princeze Eugenije rekao mu je potom: "Nemam vremena za to, ne ako je gotovo."

Hari mu je odgovorio: "To je slučajnost."

Čitači s usana takođe su primetili kako Hari govori Bruksbanku da treba na let kasnije tog poslepodneva, a onda je otišao nekoliko minuta nakon što se svečanost završila.

Hari je nakon odlaska s porodicom u Kaliforniju ostao najbliži Eugeniji i njenom suprugu, dok je s bratom Vilijamom i ocem Čarlsom u nikad gorim odnosima. Njegovo pojavljivanje u Vestminsterskoj opatiji usledilo je nakon meseci nagađanja o tome hoće li on i Megan Markl doći, a ona je odlučila da ostane u njihovoj kući vrednoj 11 miliona funti u Montesitu u Kaliforniji, sa svoje dvoje male dece Arčijem i Lilibet.

