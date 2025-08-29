Slušaj vest

Popularna influenserka i fitnes instruktorka, Nevena Komazec, pre nešto manje od dve nedelje obavestila je svoje pratioce na Instagramu da je ušla u deveti mesec trudnoće i sa velikim nestrpljenjem iščekuje rođenje svog prvog deteta. 

Instagram stori Nevene Komazec.jpg
Nevena Komazec obavestila je javnost da je izgubila bebu

Nažalost, ubrzo nakon toga, Nevena je podelila tužnu vest sa svojom publikom. Njena beba, sin po imenu Maksim, rođen je ranije nego što je očekivano, ali je preminuo samo sat vremena po rođenju.

Nevena Komazec pozira u beloj haljini.jpg
Nevena Komazec obavestila je javnost da je izgubila bebu

U emotivnoj objavi, Nevena je zahvalila svima koji su je podržavali tokom trudnoće i pružali joj lepe reči i ohrabrenje, ističući da bi ponovo sve isto uradila iako je nažalost ishod tragičan.

