Nevena Komazec obavestila je javnost da je izgubila bebu

Popularna influenserka i fitnes instruktorka, Nevena Komazec, pre nešto manje od dve nedelje obavestila je svoje pratioce na Instagramu da je ušla u deveti mesec trudnoće i sa velikim nestrpljenjem iščekuje rođenje svog prvog deteta.

Nažalost, ubrzo nakon toga, Nevena je podelila tužnu vest sa svojom publikom. Njena beba, sin po imenu Maksim, rođen je ranije nego što je očekivano, ali je preminuo samo sat vremena po rođenju.

U emotivnoj objavi, Nevena je zahvalila svima koji su je podržavali tokom trudnoće i pružali joj lepe reči i ohrabrenje, ističući da bi ponovo sve isto uradila iako je nažalost ishod tragičan.

