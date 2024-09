Samsung saopštio: "Odlažemo, treba nam vremena da sve bude savršeno"

One UI 7.0 beta program je odložen zbog većeg fokusa na stabilnosti i novih funkcija, dok se u isto vreme Samsung fokusira na ažuriranje One UI 6.1.1 za Galaxy uređaje iz 2022. i 2023. godine.

Beta program za One UI 7.0 zahteva više vremena za razvoj i možda će biti dodatno odložen, prema rečima jednog od moderatora na Samsung forumu. Samsung je ove godine odvojio više vremena za razvoj skoro svakog One UI ažuriranja, tako da kašnjenje za One UI 7.0 ne predstavlja skoro nikakvo iznenađenje.

foto: Shutterstock

Međutim, razlog za kašnjenje One UI 7.0 je drugačiji. Dok su One UI 6.1 i One UI 6.1.1 zahtevali više vremena zbog Galaxy AI tehnologije, One UI 7.0 razvoj traje duže jer Samsung želi da ga učini što stabilnijim pre nego što započne beta testiranje.

Pored toga, Samsung još uvek raspravlja o novim funkcijama, što dodatno utiče na odlaganje. Ipak, ništa od ovoga nije neočekivano. Galaxy AI je promenio ceo raspored izdanja One UI-a, pa možemo očekivati duža čekanja za svako naredno ažuriranje One UI-a u budućnosti.

foto: Shutterstock

One UI 7.0 je veliko osveženje za korisnički interfejs

One UI 7.0, baziran na Androidu 15 verziji, donosi značajne promene u vizuelnom interfejsu i poboljšava aspekt rada u delu sa animacijama u korisničkom interfejsu. Prema nezvaničnim informacijama od pre mesec dana, neke od funkcija i promena koje će One UI 7.0 doneti na kompatibilne Galaxy pametne telefone su:

Novi sistemske ikone aplikacija

Novi interfejs pozadine

Novi kontrolni deo na dnu zaključanog ekrana

Podešavanje prečica ikona (veličina?) u levom i desnom uglu zaključanog ekrana

Povuci-nadole bar sa prečicama i obaveštenja mogu biti nezavisni/spojeni

UI element u obliku pilule u gornjem levom uglu trake sa obaveštenjima može prikazati više aplikacija

Optimizovana kriva otvaranja i zatvaranja aplikacija

Nova ikona baterije i status animacije punjenja

Novi korisnički interfejs za kamere

Dodata podrška za 5G SMS poruke

Nove animacije iskačućih obaveštenja i njihovo zatvaranja

Dodata animacija otključavanja

Nove animacije dodira dugmadi i povratka na stranicu

Dodato mnogo novih desktop vidžeta različitih veličina

Dodato više vidžeta za zaključani ekran

Dodati veliki folderi

foto: Shutterstock

Očekuje se da će se Samsung ovog meseca fokusirati na uvođenje One UI 6.1.1 na kompatibilne telefone. One UI 6.1.1 za Galaxy S24 seriju počeo je sa isporukom 5. septembra, a kasnije ovog meseca, Samsung će doneti ovo ažuriranje za flegšip uređaje lansirane 2023. i 2022. godine.

Izvor: Sammobile/Benchmark/Kurir/Darko Mulic