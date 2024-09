Ko je gazda na polju prenosnih PC računara - Intel Lunar Lake procesori će napraviti revoluciju

Plavi tim iz Santa Klare se trenutno nalazi u teškoj situaciji, posebno nakon što su kompaniju pritisle finansijske poteškoće, ali uprkos tome, nade su i dalje velike. Kompanija trenutno prelazi na novu generaciju mikro-procesorske arhitekture, pošto je nedavno najavljena serija Lunar Lake i očekivani Arrow Lake-S desktop procesori, pa se mnogo toga dešava za Intel.

foto: Shutterstock

Međutim, novi Lunar Lake SoC čipsetovi su izazvali veliku pažnju na tržištu. Prema izjavi izvršnog direktora Intela, Pat Gelsingera, najnovija mobilna platforma spremna je da zameni ARM alternativne procesore i pokušaja usvajanja drugačije arhitekture od x86 na ovom delu tržišta, kao što se naslućivalo u prethodnim kvartalima.

Intel Lunar Lake će raspršiti ARM nade na polju laptop PC dominacije

Gelsinger je komentarisao efikasnost u potrošnji energije Intelovih Lunar Lake procesora, tvrdeći da će se pozabaviti mitovima na “odlučan i kokretan” način. Ovo pokazuje da je kompanija ne samo sigurna u Lunar Lake, već i da početni testovi pokazuju kako novi mobilni Intel procesori imaju impresivno efikasno čuvaju bateriju i imaju jednu od najboljih radnih autonomija do sada.

foto: Shutterstock

- Prošli smo kroz mnoge korake da bismo stigli do proizvodnje. Sada dosledno isporučujemo A i B korak. Sa Lunar Lake-om, razvejaćemo nade i mitove o trajanju baterije x86 u poređenju sa ARM-om i to na vrlo jasan i konkretan način. To je jednostavno odličan proizvod, prekao je Gelsinger.

Prema analizi Lenovo Yoga 7i Aura Edition, otkriveno je da laptop ima više od osam sati trajanja baterije pri srednjem nivou opterećenja i do 11 sati i 31 minut pri lakšim zadacima. To se smatra najdužim trajanjem baterije koje nude x86 procesori i čak konkuriše vrhunskim ARM laptop modelima.

foto: Shutterstock

Iako ARM procesori, poput Qualcomm Snapdragon X Elite, pokazuju ozbiljnu konkurentsku nameru prema Intelovom delu tržišta, važno je napomenuti da je Intel veteran na ovom bojnom polju, i kada jednom Lunar Lake laptopovi stignu na tržište, očekuje se da će postići ozbiljan prodajni uspeh, s obzirom na to da linija ispunjava sve kriterijume, uključujući sirovu snagu, efikasnost i AI računarske mogućnosti.

Novi Intel mobilni SoC-ovi mogli bi predstavljati prekretnicu za Intel na tržištu, ali to će zavisiti od toga kako Team Blue planira čitavu liniju novih procesora da postavi na tržište. Pri tome ne treba potceniti ni AMD sa Strix Point serijom koja je trenutno pokazuje ubedljivo najbolje performanse i energetsku efikasnost u radu na laptop računarima.

Izvor: Wccftech/Benchmark/Kurir/Darko Mulic