ZBOG KLABINGA OTIŠLA KOD LEKARA PA SAZNALA DA JE SMRTNO OBOLELA: Ako primetite ovo na rukama, ne žmurite pred PROBLEMOM!

Kada se nokti krive, to je često znak bolesti srca ili pluća, a zvanični termin je "clubbing". Istraživanja potvrđuju da je ovo vrlo ozbiljan simptom bolesti pluća.

Džin Vilijams Tejlor veoma se zabrinula kada je primetila da joj se nokti povijaju nadole. Pošto se konsultovala sa prijateljima, otišla je kod lekara, gde je i saznala loše vesti.

"Pre dve sedmice okačila sam na Fejsbuk fotografije, pitajući da li je neko nekada video takve nokte. Kasnije me je nekoliko prijatelja posavetovalo da odem kod lekara. Tada sam mislila da nije ništa ozbiljno. Nakon dve naporne sedmice, juče sam dobila svoje rezultate... Imam rak pluća", rekla je ona ističući da je savijanje noktiju znak pred kojim niko nikada ne bi trebalo da zažmuri.

Istraživanja kažu da je takozvani klabing izazvan sakupljanjem tečnosti u mekim tkivima na krajevima prstiju, a to utiče na to da više krvi teče u to područje nego obično.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Lepaisrecna.rs/Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir