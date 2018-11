POSTAVIO OGLAS SA LIMUZINOM SA CECINE I ARKANOVE SVADBE: Prodao je stan i živi u 17 kvadrata zbog zveri duge 6,5 m, a evo zašto je NIKADA NE BI PRODAO (FOTO)

Jaguar u kome su se na venčanje vozili Arkan i Ceca, ponovo je dospeo u žižu javnost!

Redak model ove limuzine „Majestic“ , kojih u produženoj verziji ima svega 121 širom sveta, vlasništvo je Valjevca Bojana Matića, koji ponosno kaže da jedini u Evropi, pored zvaničnika Ujedinjenog Kraljevstva, ima priliku da se vozi u ovom luksuznom automobilu.

Priča o limuzini, dugačkoj šest i po metara, ponovo je aktuelizovana nakon što je ovaj Valjevac dao oglas za njenu prodaju, i to po vrtoglavoj ceni od 121.000 evra!

- Moj auto je 116. po redu izrađen u posebnoj produženoj verziji. Svi su bordo boje, osim jaguara koji je u crnoj boji rađen za potrebe Ujedinjenog Kraljevstva i u njemu se svojevremeno vozio nekadašnji premijer Toni Bler. Cena koja je navedena u oglasu od 121.000 evra ima svoju simboliku, jer na celom svetu proizveden 121 primerak ovakvog jaguara. Nemam nameru da ga prodam, već sam želeo da ga na neki način izreklamiram - priznaje u razgovoru ovaj zaljubljenik u automobile.

Jaguar, koji je ranije bio u vlasništvu Andrije Draškovića, godinama je bio garažiran, sve dok za njega nije saznao ovaj Valjevac, kome je ovo 13. po redu automobil marke „jaguar“.

Da bi došao do ove limuzine, on je pre godinu i po dana prodao stan i odselio se u jedno selo nadomak Valjeva. U njemu „jaguar“ ima svoju „sobu“ od 45 kvadrata, dok Boban, koji živi na relaciji Srbija-Kipar, ima svega 17 kvadrata za život.

- Jednostavno, ja sam zaljubljenik u jaguare. Ovaj sam video još dok sam bio mali i to u dvorištu porodične kuće Cece i Arkana, kod kojih je radio moj teča. Moj san je bio da jednoga dana imam takav automobil i eto, dečački san mi se ostvario posle mnogo godina. Nikad ne treba odustati od svojih snova, jer kad tad se ostvare. Ja jednostavno volim automobile i moja limuzina je smeštena u prostoriji u kojoj je postavljen tepih, urađena izloacija i obezbeđeno grejanje. Jaguar je smešten u prostoriji od 45 kvadrata, a ja živim u preostalih 17 kvadrata i ništa mi ne fali - priča ovaj Valjevac.

PRVI VLASNIK ANDRIJA DRAŠKOVIĆ, DRUGI - BOJAN

Ovom limuzinom Željko Ražnatović Arkan i folk pevačica Svetlana Ceca Ražnatović pojavili su se na svadbenom veselju 1995. godine.

Taj automobil, kako se spekuliše, njegov prvi vlasnik Andrija Drašković platio je čak 200.000 dolara. Posle ubistva Ražnatovića 2000. godine ovaj jaguar je godinama bio garažiran.

- Iz dokumentacije koju sam dobio uz jaguara jasno se vidi da je Drašković bio njegov vlasnik, iako su postojale priče da je tu limuzinu koristio Arkan. Čak nakon što sam oglasio prodaju automobilama i u oglasu ostavio kiparski broj, na društvenim mrežama već su počele spekulacije da je Arkan živ, da on prodaje auto, jer je naveden kiparski broj i slične priče koje ne odgovaraju istini - priča ovaj Valjevac.

Jaguar, koji su proslavili Cecu i Arkana, za sada je garažiran. Njegov vlasnik povremeno ga „provoza“, a kako nam je rekao, ova luksuzna limuzina na 100 kilometara potroši od 15 do 17 litara nafte.

- Mnogu su me savetovali da ga komercijalizujem, međutim, do sada je korišćen samo za jedno venčanje i to mojih prijatelja. Prošle godine jedna nemačka rep grupa je iznajmila auto za snimanje spota, a nedavno je i moj vozač Đorđe Janković, koji brine o jaguaru kada nisam u Srbiji i češće seda za njegov volan nego ja, napravio Fejsbuk stranicu „Limuzina iznajmljivanje“, pa ćemo videti da li će crveni jaguar ponovo krstariti srpskim putevima. Za sada, najdalja relacija je uglavnom Beograd, a naravno, put mora dobro da se isplanira zbog parking mesta - kaže Bojan.

Ova luksuzna limuzina, iako je 1990. godište, ima svu opremu, kao najsavremenija vozila. Međutim, njeno održavanje je skupo, jer su najbliži ovlašćeni servisi u Grčkoj i Austriji, dok godišnja registracija košta oko 800 evra. Auto je dugačak šest i po metara i težak 2,7 tona.

