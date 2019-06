Povodom Svetskog dana okeana 8. juna, adidas i ove godine u saradnji sa organizacijom Parley for the Oceans pokreće akciju Run For The Oceans, sa ciljem da se prikupi 1.5 milion dolara za podizanje svesti o zagađenosti vodenih površina i pomoć u rešavanju ovog gorućeg problema.

Zagađenost plastikom na obalama svakog dana je sve gora i stanje postaje alarmantno. Iz minuta u minut, u vodeni svet sruči se čak jedan šleper plastičnog otpada, a ukoliko se ovaj trend nastavi, do 2050. godine u morima i okeanima biće više plastike nego riba! Ova statistika pokazuje da je krajnje vreme za akciju. Situacija nije ništa bolja ni na lokalnom nivou, pa se tako korita naših reka vrlo često koriste za deponovanje otpada, a Dunav je najprljaviji upravo u Beogradu.

Udruženim snagama adidas Runners Belgrade tima i mnogobrojnih poznatih ličnosti, među kojima su pevačice Sara Jovanović i Ida Prester, glumci Bojan Perić i Vladimir Aleksić, DJ i model Nadežda Dimitrijević, već u nedelju, 9. juna, biće organizovana prva plogging akcija, i to duž keja, od Zemuna do Gazele. U okviru nje trkači će, tokom svoje trase, pored samog trčanja, sakupljati smeće koje im se nađe na putu. Nakon keja, biće organizovane akcije i u naselju Stjepana Filipovica, kao i u novobeogradskim blokovima. Sve vreme između 8. i 16. juna, putem aplikacije Runtastic, trkači će moći da prate svoju kilometražu. Za prvih 1.5 milion pretrčanih kilometara, adidas će donirati po jedan dolar, a prikupljena suma biće uložena u razvoj i pokretanje platforme Parley Ocean School, koja će mladima širom sveta omogućiti pristup ovom edukativnom programu.

„Uobičajena slika okeana danas podrazumeva gomilu plastike na obalama. Evo šta možemo da uradimo! 8. juna počinje akcija Run for the oceans, svaki kilometar koji pretrčimo biće naš mali doprinos ovoj temi, vode će biti čistije, a svet oko nas bolji“, rekla je Ida Prester na svom Instagram nalogu, pozivajući pratioce da se pridruže ovom pokretu.

Kroz partnerstvo sa organizacijom Parley for the Oceans, milion dolara prikupljenih tokom prošle godine uloženo je u edukaciju i osnaživanje 100.000 mladih iz priobalnih područja koja su najugroženija zagađenjem. Osim toga, tokom prethodne godine, u okviru ove saradnje adidas je proizveo pet miliona pari patika nastalih recikliranjem plastike izvađene iz okeana, dok je cilj da se tokom 2019. na ovaj način proizvede čak 11 miliona pari obuće. Nadalje, plan ovog brenda je da do 2024. godine u upotrebi bude isključivo reciklirani poliester.

