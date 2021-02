BRUKA! POLICIJA JURI VODEĆEG INFLUENSERA U CRNOJ GORI JER JE STAVIO SRPSKI GRB NA AUTO! Milova policija još uteruje strah Srbima!

Nekoliko meseci posle izbora u Crnoj Gori još je opasno biti Srbin. Milova policija i njegovi poslušnici se iživljavaju nad onima koji se osećaju kao Srbi. To se, nažalost desilo i vlasniku žutog hamera, Ranku Đurišiću čuvenom crnogorskom influenseru.

Kada se prvi put pojavio, žuti hamer podgoričkih registarskih oznaka, Balkan je bio oduševljen tablicama ''NERAD'' i to je postala svojevrsna viralna senzacija.

Međutim, sada su stvari dobile veoma ozbiljan obrt - i posle dolaska Zdravka Krivokapića na mesto premijera, ne stišava se represija prema svemu što je srpsko. Naime, policija je krenula da se iživljava nad njim zbog srpskog grba na krovu automobila.

- Odmarao sam kući, negde oko 6.00 su mi na vrata došli policijski službenici a ja inače odmaram do 20.00, posle 20.00 sam slobodan. Morao sam da idem u CB PG da se izjasnim o mome grbu koji imam na krovu moga srećka (hamera). Dobio sam prekršajnu prijavu zboz obeležja druge države tj. Srbije. Rekao sam da to neću skinuti i tražio sam da mi napismeno daju rešenje po kojem osnovu ja to moram da skinem, takođe sam tražio da me odmah vode kod sudije da tražim nalog za skidanje pošto ne želim da ga skinem. Auto mi je parkiran, ne mogu da ga vozim, ukoliko isto upalim biću uhapšen pošto moj grb remeti javni red i mir u državi CG. Nadam se da necu proći kao ovih 8-oro u Nikšić da budem protjeran, ja sam Srbin prezime mi ga daje. Nisam nacionalista poštujem sve vere, poznat sam po tome da nisam nacionalista. U svakom slučaju biće bolje al samo nama a ostali neka se strpe - rekao je Ranko, deklarisani Srbin iz Crne Gore.

Ono što svakako čudi je i to kako grb koji se nalazi na krovu automobila može da remeti javni red i mir, ali to je verovatno posledica sistematske mržnje policije prema svemu što je srpsko, kao što je dve decenije trajalo za vreme režima DPS-a. Ranko ne može da vozi automobil jer će ga uhapsiti. Ostaje pitanje do kada će trajati teror bahatih Milovih poslušnika...

