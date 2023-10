"SVEKRVO, SREĆNO TI S OVAKVOM SNAJOM" Dva miliona ljudi se obrušilo na MLADU IZ SRBIJE: "Umesto da kuva kao baba, PIJE KAO BABO"

Snimak sa jedne svadbe postao je viralan na TikToku, a do sada ga je pogledalo skoro dva miliona korisnika ove društvene mreže. Opis videa je: "Pogledajte do kraja, sramota", a usledio je veliki broj oprečnih mišljenja i komentara na račun mlade, koja je, zapravo, i glavni akter ove sporne sitiacije.

Ono što je izazvalo svojevrstan gnev kod velikog broja ljudi jeste ponašanje mlade koja se sa svojim drugaricama popela na sto, a onda veselila i igrala, a u jednom momentu uzela mikrofon i zapevala, pa muža, koji se u jednom momentu, takođe, našao na stolu, udarala po zadnjici sa sve cigaretom u ruci.

Korisnici TikToka imali su poruku kako za svekrvu, tako i za mladoženju.

"Svekrvo, želim ti sve naj, naj", "Buduća majka", "E, moj mladoženja", "moderna demokratija", "Kod nas kažu: Ja se oženio da kuva ko mama, ona pije ko babo", "Ko je diler", bili su neki od hejterskih komentara u kojima su ljudi pokušali da ponašanje mlade degradiraju okarakerisavši ga kao neprimereno.

foto: TikTok/bmbgmbh

Ipak, bilo je i onih, u većem broju, koji su odmah stali u odbranu mlade i pohvalali atmosferu, naglasivši da je u pitanju venčanje, koje bi trebalo da bude najveseliji i najsrećniji dan u dotadašnjem životu mladenaca, što bi dalje impliciralo da je njihovo ponašanje legalno i legitimno.

"Moja svadba be like", "Važno da je njima dobro, ko će šta reći, nije bitno", "Predobra ekipa", "Ma ekstra, samo se provodite, a hejteri - ajde umuknite", "Kraljica, neka se zna da je njena svadba, svi treba da budu na nogama", pisali su komentare podrške ljudi pokušavajući da anuliraju one zlonamerne.

(Kurir.rs/ Blic žena)

