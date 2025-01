Narodom se najviše razočarala Kako dodaje, smatra da bi Litvaniju bilo bolje posetiti kada je toplije vreme, jer tokom zime i tmurnog vremena, navodi, aktivnosti su uglavnom ograničene na unutrašnji prostor - što smatra velikim minusom. Što se tiče zamerki, one su prisutne i kada je narod Litvanije u pitanju. Narodom se kaže, najviše razočarala.

"Vilnjus mi je lep, sređen i čist, ali mi ljudi koji ovde žive uopšte nisu legli. Ja stvarno mislim da sam ja ovde prestala da se smejem... Ovde se ljudi ne smeju, ovde ljudi ne komuniciraju između sebe, ovde mislim da čak i ne govore engleski. Mi se žalimo kako ljudi u Srbiji ne govore 'dobar dan', ne govore, 'izvolite', 'hvala', a ovde, ovde se bukvalno niko nikome ne javlja, znači nisam do sada doživela čak ni u hostelu da me je neki radnik pozdravio, nego se prave da nas ne vide. Ne znam da li je do mentaliteta, ali ljudi su jako hladni, uopšte ne ulaze u interakciju jedni sa drugima", otkrila je ona.