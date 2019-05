DA, POSTOJI DEVOJKA KOJA JE SRUŠILA SVE GRANICE: Njeno ime je Anastasija Ražnatović!

Do samo pre godinu dana bila je pomalo zatvoren, ali ambiciozan devojčurak sa očima punim nade, ali i pritajenog straha da li će uspeti, i da li će bar delić njenih snova biti ostvaren...Danas je ona, možemo slobodno reći, već ostvarena mlada muzička zvezda, čije su pesme na you tube kanalu oborile sve moguće rekorde: prva objavljena pesma „Savršeni par“ ima do sada 44 miliona pregleda, a nova pesma „Rane“ za samo mesec dana ima 31 milion pregleda!

Budući da je oduševila zemlju i region, zbog svoje zapaženosti na muzičkom nebu pojavila se čak i na hrvatskom dnevniku, gde je izjavila da muzikom i ljubavlju ruši sve granice, i da joj je drago da je ljudi širom mnogih zemalja slušaju i prate. Javnost je već počela je upoređuje sa trenutno najpopularnijim svetskim zvezdama Dua Lipom i Arijanom Grande, a ona se skromno smeška i dalje stoji čvrsto na zemlji.

foto: Instagram

Bili smo znatiželjni kako je ovoj mladoj dami uspelo da sa neviđenom smirenošću i sigurnošću u sebe, za ovako kratko vreme iznese takav uspeh?

-I sama sam iznenađena i oduševljena reakcijama na moju novu pesmu. Za samo par sati od objavljivanja pesma „Rane“ je dostigla milion pregleda, a trenutno smo na brojci od 31 milion pregleda. Pored toga, stiže mi bezbroj komentara i poruka podrške i iz naše zemlje, kao i iz regiona, Evrope i Amerike, svuda se iznova sluša, i to je ono što me najviše raduje.

-Kada sam počinjala sa ovim, jedan od mojih glavnih motiva bio je da osvojim svet muzikom i ljubavlju, da probijem neke svoje i tuđe granice, i mislim da sam to postigla, to je za sada moj najveći uspeh, i jako sam srećna zbog toga.

foto: Instagram

Da li je bilo treme i straha i kako si se izborila sa svim tim pritiskom i očekivanjima od tebe?

-Imala sam ogromnu podršku svoje porodice, dečka, prijatelja, mojih najbližih saradnika i Herbafast tima. Pre samo oko godinu dana ušla sam pomalo stidljivo u celu priču, i svakim danom uz pomoć svih ovih ljudi sam upijala podršku, dobru energiju i gradila svoje samopouzdanje. Kada uporedim sebe sada i pre samo godinu dana, vidim koliko sam napredovala u tom pogledu. Trudila sam se da ceo proces teče polako-korak po korak. Nisam dozvolila da podlegnem stresu i izbalansirala sam svoje vreme za naporan rad i obaveze, kao i za odmor i punjenje baterija sa dragim ljudima. Ispostavilo se da sam to dobro odradila- kroz smeh dodaje Anastasija.

foto: Instagram

-Posebno me raduje što sam potpuno usvojila principe zdravog života i ishrane, i tako sve vreme liniju i energiju održala na zavidnom nivou. Pred snimanje spota „Rane“ bila sam na posebnom detox režimu ishrane, kojim sam jako zadovoljna, i svima bih ga preporučila. ( program specijalne detox ishrane preuzmite upravo OVDE)

Kakvi su tvoji planovi za budućnost i gde se tu uklapa ljubav?

-Najpre mi je u planu snimanje albuma, što će najverovatnije biti pripremano za jesen, tako da ću imati radno leto. Posebno sam uzbuđena zbog svega što me čeka, i sada sve to dočekujem smirenije i stabilnije. Ali, sada je vreme za slavlje. Planiram specijalan party za proslavu svog rođendana sa posebnim dress kodom za sve zvanice, gde ću ujedno proslaviti i uspeh svoje najnovije pesme, ali neću previše da otkrivam, biće tu još iznenađenja, pa ćete morati sve sami da vidite kada dođe vreme. Što se tiče ljubavi, sve je u najboljem redu. Nije mi u planu brak u skorije vreme, niti osnivanje porodice. Mislim da je za to potrebno veliko odricanje i potpuna posvećenost, a ja sam tek na početku svoje karijere, i pored toga sam još uvek mlada. Doći će vreme i za to, nigde ne žurim!

foto: Instagram

Da i mlada Anastasija možda nije sigurna da je sadašnji izabranik „taj“ ili želi još da uživa, videćemo već na proslavi njenog rođendana, možda će to biti jedno od iznenađenja koje je najavljivala... Do tada, uživamo u njenom izgledu i pesmi, i svedočimo jednom divnom ostvarenju snova

Promo

Kurir