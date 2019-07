PRVA BEBA IZ EPRUVETE SLAVI 41. ROĐENDAN: Luiza Braun je simbol RADOSTI i NADE, a jednom čoveku je donela NAJVEĆI TROFEJ!

Luiza Braun, britanka čije je rođenje dalo nadu hiljadama parova da sterilitet može da se pobedi, sada je majka dva sina i prema njenim rečima, ponosna je što je njenim dolaskom na svet okrenuta nova stranica u humanoj medicini.

foto: Profimedia

Luiza je 25. jula 1978. postala prva osoba rođena pošto je začeta van ljudskog tela, putem "in vitro" fertilizacije, odnosno oplodnje. Njen embrion je uzet iz posude koja se zove "desikator" i prebačen u matericu majke Lesli. Po rođenju u Centralnoj bolnici "Oldham" u Engleskoj, carskim rezom, beba teška 2.608 grama je dobila još jedno ime, Džoj, što znači radost. Ona je to i bila, ne samo za svoje roditelje već i za sve koji su se borili da dobiju potomstvo.

foto: Profimedia

Bio je to pravi podvig. Svi su se nadali, ali niko sa sigurnošću nije mogao da tvrdi da će trudnoća biti uspešno završena i da će prva beba iz epruvete ugledati svet. Jedan od pionira "in vitro" načina oplodnje, Robert Edvards je Luizino rođenje doživeo kao nagradu za dugotrajna i neprekidna istraživanja, kojima je bio posvećen još tokom ranih šezdesetih godina prošlog veka. Takođe, to je za njega predstavljalo nadu da ubuduće sterilitet ne znači i život bez bioloških potomaka.

foto: Profimedia

Edvards, koji je još 1955. godine započeo prva istraživanja u ovoj oblasti je dobio Nobelovu nagradu za izuzetan doprinos razvoju vantelesne oplodnje 2010. godine, a samo godinu dana kasnije dodeljena mu je i titula viteza.

Za tri decenije, koliko se metod vantelesne oplodnje primenjuje u gotovo svim klinikama u svetu, rođeno je više od 6 miliona dece na planeti. Ipak, nikad se ne zaboravlja ona prva, Luiza Braun.

foto: Profimedia

Kurir.rs/RTS/ Foto: Profimedia

Kurir