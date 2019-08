POTREBAN VAM JE SAMO JEDAN JEDINI MINUT DA SE OSEĆATE BOLJE: Nakašljite se i injekcija će manje boleti

Kad je reč o zdravlju, postoje neka verovanja za koja verovatno nikada niste čuli, a dobro ih je znati.

Neka od njih možda i primenjujete intuitivno, a i ne znate da vam čine dobro. Dobra vest je da za većinu njih ne treba više od 60 sekundi, a mogu vam - produžiti život.



VRTITE GLAVOM KAKO BISTE SE REŠILI OSEĆAJA TRNJENJA U RUKAMA



Ako se noću probudite s trncima u rukama, problem je verovatno u tome što ste zaspali oslonjeni na ruku u pogrešnom položaju, ili tako da je telom pritiskate. Tako ste zaustavili cirkulaciju u ruci, a onda i nivo kiseonika koji dopire do tog dela tela. Da biste se rešili neprijatnog osećaja trnjenja, spustite glavu ka jednom, pa onda ka drugom ramenu nekoliko puta, kao da želite da je naslonite na rame. To bi moglo da ublaži neprijatnost, jer se vratni mišići protežu od glave do ruku.

foto: Shutterstock

NE PERITE ZUBE ODMAH NAKON JELA

Iako se čini da je nakon jela najpametnije odmah oprati zube kako biste se rešili ostataka hrane, baš i nije tako. Naime, neke vrste hrane koju jedemo imaju svoju kiselinu, poput paradajza, limuna, soka od pomorandže, pa ćemo pranjem zuba odmah nakon jela utrljati i tu kiselinu u zubnu gleđ, što može izazvati njeno propadanje. Zato nakon jela sačekajte tridesetak minuta da pljuvačka neutrališe tu kiselinu, pa tek onda operite zube. foto: Shutterstock

UBLAŽITE BOL OD UBODA IGLE

Malo je onih koji bez problema mogu da podnesu injekciju, čak i kad je u pitanju obična vakcina. Ali postoji jednostavan način da ublažite bol od uboda igle: kašljanje. Mnogobrojne studije pokazale su da kašljanje tokom primanja injekcije smanjuje osećaj bola. Pretpostavlja se da je to zato što kašljanje podiže krvni pritisak, što umanjuje osećaj bola.



SMEJTE SE ŠTO ČEŠĆE



Ne kaže se bez razloga da je smeh najbolji lek, za to postoji bezbroj dokaza. Smeh podstiče cirkulaciju, podiže nivo kiseonika koji udahnemo i utiče na to da pravilnije dišemo, što je vrlo korisno za niz organa i funkcija u organizmu. Zato se držite duhovitih i pozitivnih osoba, gledajte komedije...

foto: Shutterstock



AKO SE OSEĆATE LOŠE, ZAGRLITE NEKOG



Nema leka kao što je dobri stari zagrljaj. Kad nekog grlimo ili kada grle nas, povećava se osećaj zadovoljstva, opuštenosti i sreće, ali beleže se i vrlo konkretni učinci: od smanjenja krvnog pritiska do smanjenja broja otkucaja srca. Zagrljaj je zato najbolji lek za osobu u vašoj blizini koja je pod stresom.

foto: Shutterstock



GLEDAJTE MANJE CRNO NA STVARI



Malo optimizma produžiće vam život. Naime, ako na probleme u životu gledate sa svetlije strane, to će doprineti zdravijem srcu i jačanju imunosistema, što direktno utiče na kvalitet i dužinu života. Zato, pre nego što počnete da kukate i da se žalite zbog nečega, zastanite na trenutak i setite se ovog saveta.

ODMORITE SE U FETUSNOM POLOŽAJU



Kad ste premoreni i bole vas leđa, kratko predahnite u fetusnom položaju. Reč je o opuštajućoj pozi iz joge koja isteže i jača mišiće korisne za zdravlje leđa. Ta poza pomoći će vam da se leđa i vrat opuste, a ujedno čini da se osećamo smireno i zaštićeno - dakle, opušta od stresa.

foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Kurir