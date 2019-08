NEDOSTATAK OVOG VITAMINA DOVODI DO RAZNIH OBOLJENJA: Sprečite zdravstvene probleme na vreme!

Vitamin K2 spada u namirnice koje obiluju nutrijentima koje telo može koristiti u potpunosti. On je neophodan za razvijanje kostiju i njihovu gustinu, za jake zube, jako srce, usporava starenje kože, pospešuje zdravlje prostate i doprinosi zdravlju mozga.

Nažalost, putem ishrane unosimo nedovoljno vitamina K2, što dovodi do toga da većina ljudi ima deficit pomenutog suplementa u organizmu. Posledice nedostatka su sledeće: prevremeno starenje, propadanje zuba, deformitet kostiju, kao i kardiovaskularna oboljenja. Osobe koje piju antibiotike, imaju probleme sa digestivnim traktom, kao i osobe koje imaju probleme sa nedostatkom crevnih dobrih i korisnih bakterija, uglavnom imaju najniže vrednosti vitamina K2.

Dr. Viton – K2 Kompleks je pažljivo odabrana formula vitamina i minerala za održavanje zdravlja kostiju. Bogata formula koju čine vitamin K2, organski kalcijum (kalcijum iz morske trave), vitamin D3, magnezijum i cink.

Vitamin K2 sprečava formiranje kalcifikacije u krvnim sudovima, hrskavicama i mekim tkivima, koji se najčešće javljaju kod ljudi koji kontinuirano uzima

uzimaju suplemente sa kalcijumom i vitaminom D3. Vitamin K2 je neophodan za aktiviranje proteina u telu potrebnih za vezivanje kalcijuma i njegovo pravilno korišćenje i pravilu absorciju.

K2 Kompleks pored vitamina K2 obogaćen je:

- Organskim kalcijumom (iz morske trave)

- Magnezijumom

- Vitaminom D3

- Cinkom.

Organski kalcijum (iz morske trave) kao deo K2 kompleksa je neophodan za svaku funkciju tela. Kalcijum je potreban za funkcionisanje srca, za deljenje ćelija i za replikaciju DNK. Dakle, ako u ljudskom telu nema dovoljno kalcijuma, on se izvlači iz kostiju i smanjuje koštanu masu. To je jednostavan mehanizam samozaštite kojim se izlučuje kalcijum iz kostiju kako bi se izvršile osnovne funkcije. Drugim rečima, štiti se ljudski život, ali to dovodi do osteoporoze.

Organski kalcijum (iz morske trave), koji je jedan od komponenti kompleksa K2, odličan je način da se spreči osteoporoza dodavanjem kalcijuma iz morske trave koji je visoko apsorbujući, za razliku od običnog kalcijuma.

Magnezijum kao deo K2 kompleksa jedan je od najvažnijih minerala u ljudskom telu. Osim što je poznat po neprikosnovenoj podršci nervnom sistemu, neometanom funkcionisanju mišića i sprečavanju grčeva, on ima i više skrivenih koristi.

Osteoporoza i gubitak koštane mase: Generalno govoreći, magnezijum obezbeđuje jačinu i čvrstinu kostiju i čini zube jačim. To je ključni mineral koji ima ulogu u pravilnom metaboliziranju kalcijuma, stoga je ključni element u borbi protiv osteoporoze i gubitka koštane mase.

Glavobolja: Magnezijum je ključni mineral koji pomaže u ublažavanju bolova u glavi tako što opušta napete mišićne grupe, kao i nagomilavanje ukupnog nivoa stresa koji je najčešći uzrok glavobolje.

Ovaj vitamin je presudan za prevenciju i pomoć u:

- Tretiranju i zaštiti koštanog sistema

- Održavanju zdrave trudnoće i zdravog fetusa

- Prevenciji i lečenju osteoporoze, i drugih bolesti kostiju

- Prevenciji rahitisa.

