ZA PODMUKLE SIMPTOME RAKA DEBELOG CREVA NISTE NI ZNALI! Obavezno kod lekara ako primetite bar 2 od ovih 6!

Rektalno krvarenje je najočitiji simptom raka debelog creva, ali drugi znakovi mogu biti daleko suptilniji pa se lako mogu prevideti. Primetite li neki od sledećih znakova, obratite se lekaru.

1. Imate anemiju



Dijagnoza anemije može biti prvi znak da krvarite iznutra, čak i ako niste primetili druge simptome raka debelog creva. Ako žena ima menstruaciju, manja je verovatnoća da će se anemija pojaviti s drugim simptomima.

"Ako je muškarac anemičan, pretpostavlja se da odnekud krvari. Nije retkost da ljudi krvare iznutra do čak šest meseci pre nego što se nešto pojavi u stolici", tvrdi doktorka Patricija Rejmond.

2. Ne možete doći do vazduha

Još jedna nuspojava sporog unutrašnjeg krvarenja je nedostatak vazduha. Ako nemate obilna krvarenja i ne povraćate krv, vaše telo unosi više plazme u krv bez stvaranja viška gvožđa ili crvenih krvnih zrnaca.

Na taj se način sprečava gubitak krvi u velikim količinama, ali smanjuje se sposobnost krvi da prenosi kiseonik, zbog čega možete osetiti nedostatak daha - jedan od previđenih simptoma raka debelog creva.

3. Osećate se naduto ili grčevito



Ako se stvari počnu gomilati u debelom crevu, može doći do nadutosti. Ako se osećate naduvano ili grčevito duže vreme, to bi mogli biti simptomi raka debelog creva. Ako osećate stalnu bol u desnoj strani trbuha, to može značiti bolest u kasnijim fazama i proširiti se na jetru.

4. Imate jak zatvor



Povremena opstipacija vas verovatno ne treba brinuti, ali ako postane ozbiljna i teška, ona bi mogla ukazivati na rak debelog creva. Ako vam se čini da stalno imate zatvor, trebalo bi to proveriti.



5. Imate mršavu stolicu



Obratite pažnju na to što je u wc-u, čak i ako ne vidite krv - stolica može otkriti manje poznate simptome raka debelog creva. Ako je vaša stolica dosledno uskog i mršavog oblika, a inače je deblja - to bi moglo ukazivati na ograničenje debelog creva uzrokovano polipom. Stalna dijareja takođe može biti jedan od simptoma raka debelog creva.

6. Vaša je stolica čudne boje



Krvarenje iz rektuma možda ne dolazi uvek u obliku svetlo crvene krvi. Tamna stolica može biti znak da ima krvi.

