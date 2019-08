MNOGI SU ZABORAVILI KOLIKO JE LEKOVIT: Evo kod kojih oboljenja pomaže čaj od banane

Banana je jedna od najpopularnijih voćki koje nam pružaju energiju, a da li ste znali kod kojih sve stanja pomaže čaj od bananae, piše Lovesensa.

Čaj od banane je savršen izvor kalijuma i magnezijuma, odnosno minerala koji su važni za zdravlje srca i kvalitetan san. Takođe, sadrži i vitamin B6 koji jača imunitet i pozitivno utiče na crvena krvna zrnca. Banana čaj sadrži antioksidanse koji se uspešno bole protiv slobodnih radikala i smanjuju rizik od srčanih bolesti, a bogat je i vitaminom C. Istraživanja dokazuju da zbog prisustva kalijuma čaj od banane sprečava nadimanje stomaka, a savršena kombinacija magnezijuma i kalijuma pomaže kod nesanice. Studije pokazuju da čaj od banane reguliše i nivo šećera u krvi i pozitivno utiče na zdravlje srca.



Čaj se priprema tako što u 500 do 750 ml proključale vode stavite jednu oljuštenu i iseckanu bananu. Smanjite temperaturu i ostavite da ključa od 5 do 10 minuta. Dodajte cimet ili med (po želji). Procedite čaj i uživajte u njegovim blagodetima.



