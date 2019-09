Više od 90 odsto ljudi spremno da podrži svoje prijatelje u odluci da prestanu da puše

Gotovo tri četvrtine ispitanika u Srbiji, to jest 72 odsto, dozvolilo bi pušenje u svojim domovima ali bi čak 94 odsto učesnika ankete bilo spremno da podrži svoje prijatelje i članove porodice u nameri da prestanu da puše, pokazalo je danas objavljeno istraživanje.



Istraživanje je sprovela agencija Ninamedia za kompaniju "Filip Moris" a obuhvatilo je 1.000 ljudi pušača, bivših pušača i korisnika alternativnih proizvoda o raspoloženju okoline prema pušačkim navikama.



Ispitivanje je pokazalo da odricanje od pušenja i nikotina predstavlja najbolju opciju ali i da je budućnost bez duvanskog dima moguća uz veću dostupnost informacijama o alternativama.



Polovina anketiranih koji imaju automobil su naveli da nema ništa protiv da neko zapali cigaretu u kolima kao i da se tek svaki četvrti anketirani pušač oseća diskriminisano zbog toga što puši.



Njih 84 odsto veruje da pušači treba da imaju pristup alternativama, a isto istraživanje je pokazalo da za to postoji i konkretan razlog svaki treći ispitanik tvrdi da mu je prelazak na bezdimne alternative poboljšao odnose sa porodicom i unapredio društveni život.



Istraživanje je sprovedeno u okviru kampanje "Unsmoke your world", koja se sprovodi uz poruku "Ako ne pušiš, ne počinji. Ako pušiš, prestani. Ako ne prestaneš, promeni".



"Sve kampanje koje imaju za cilj prestanak pušenja polaze od iste premise pušenje je štetno i najbolji izbor za nepušače je da nikada ne probaju, a za pušače da potpuno prestanu sa konzumacijom cigareta, duvana i proizvoda koji sadrže nikotin. 'Unsmoke' ima istu polaznu osnovu, ali je razlika u tome što ova kampanja ne zatvara oči pred pušačima koji, iako svesni štetnosti ove navike, to ipak neće učiniti. Njima se obraćamo kada kažemo 'promeni', na bolje alternative", izjavio je generalni direktor kompanije "Filip Moris" za jugoistočnu Evropu Aleksandar Jakovljević.



Dodaje se da tri četvrtine ispitanika smatra da strožiji zakonski okvir ili veći porezi neće dovesti do oslobadjanja od duvanskog dima i da je zbog toga potrebno otvoriti novi dijalog.



U istom postotku ispitanici veruju da duvanska industrija treba da bude deo tog novog dijaloga sa donosiocima odluka i ekspertima za javno zdravlje, kako bi se obezbedilo da pušači imaju pristup i tačne informacije o boljim zamenama za cigarete.

