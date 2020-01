OVO SU PRVA 2 SIMPTOMA RAKA PLUĆA! Naučnici tvrde da ih često zanemare i pacijenti i LEKARI!

Lekari, ako vam se pacijenti žale na kratak dah i dugotrajan kašalj, koliko god blag on bio, pošaljite ih na analize kako bi isključili rak pluća kao moguć uzrok, kažu naučnici. Naime, oni su u velikoj studiji obradili podatke 27.795 pacijenata s dijagnozom raka pluća u periodu od 2000. do 2017. godine i zaključili da su to najraniji indikatori bolesti.

I ne samo to, ta dva simptoma su sami pacijenti i lekari često ignorisali dok se ne bi javili drugi dodatni simptomi, poput iskašljavanja, anemije, gubitka telesne težine i slično.

Nekada je prvi simptom raka pluća bilo iskašljavanje krvi, ali je to decenijama star koncept i kod nekih oblika raka taj simptom se javlja tek u kasnim fazama bolesti.

- Vidimo veliku promenu u prvim simptomima bolesti koje uočavaju lekari, a to dolazi uporedo sa sve ranijom detekcijom malignih promena - rekao je koautor studije, dr Vili Hamilton.

foto: Profimedia

Ne umiru samo pušači

Rak pluća predugo se povezivao samo s pušenjem. Naime, iako pušenje uzrokuje oko 85 posto slučajeva raka pluća, na hiljade nepušača, među kojima su i pasivni pušači, u svetu umire od te bolesti.

Zbog toga je presudno bolje poznavanje simptoma, koje bi pomoglo da se bolest otkrije ranije i povećaju šanse za izlečenje, upozoravaju britanski lekari u medicinskom časopisu Journal of the Royal Society of Medicine.

Prema nekim procenama, rak pluća koji je otkriven u ranom stadijumu izlečiv je i kod 50 posto slučajeva, odnosno lečenjem se može produžiti život, dok je izlečivost kod onoga koji je već metastazirao manja od 5 posto. Trenutno se dijagnoza kod većine obolelih otkrije tek u poodmaklom stadijumu, u kojem je smrtnost vrlo visoka.

foto: Profimedia

Jedan od razloga za to su nespecifični simptomi, zbog čega često prođe prilično vremena pre nego što ih oboleli ili lekari opšte prakse povežu s tom bolešću.

Trebalo bi da se zabrinete ukoliko vas muči uporni kašalj, uz bol u grudima, umor, gubitak energije i gubitak težine. Znak raka pluća može biti i nedostatak daha, promuklost, iskašljavanje krvi ili krvavi ispljuvak.

Simptomi koje nikako ne biste smeli da zanemarite:

Kašalj koji ne prestaje ni nakon dve do tri nedelje

Kašalj koji se pogoršava

Upalne infekcije grudnog koša

Iskašljavanje krvi

Bol tokom disanja i kašljanja

Česta zadihanost, čak i kad nema velikih napora

Trajni umor i nedostatak energije

Gubitak apetita i neobjašnjivi gubitak težine

foto: Profimedia

Kurir.rs/Daily mail/Foto: Profimedia

Kurir