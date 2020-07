DOKTORI SU BILI U ŠOKU: Muškarcu (62) se ovo desilo od posledica KORONE, a trajalo je čak 4 sata!

Slučaj šezdesetvogodišnjeg pacijenta koji se javio u bolnicu sa simptomima COVID-19, ali i višesatnom erekcijom, dokaz je da su kod te bolesti krvni ugrušci češći i mogu se javiti i kod onih bez rizika.

Iako bi se neki mogli šaliti sa slučajem muškarca koji boluje od COVID-19, a nedavno se javio u bolnicu u okolici Pariza zbog erekcije koja je kod njega trajala oko četiri sata, stvari nisu za šalu. Naime, prijapizam je neugodna, često vrlo bolna erekcija, koju definiraju i kao 'produženu erekciju', a zasad se ne povezuje s COVID-om 19, odnosno nije uvršten u moguće simptome korona virusa.

foto: Profimedia

Međutim, francuski doktori tvrde da se može naći veza i da naučnici i doktori koji se bave korona virusom to moraju da uzmu u obzir kako bi se ubuduće sprečile komplikacije kod pacijenata.

Tim doktora iz Centra "Hospitalier de Versailles u Le Chesnayu" koji su se bavili ovim pacijentom - opisali su kako se muškarac prvi puta javio doktoru zbog visoke temperature, suvog kašlja, dijareje.

Inače je delovao dobrog zdravlja. Doktor mu je propisao antibiotike, ali je dva dana kasnije muškarac je počeo da ima problema s kratkim dahom. Na kraju su mu zatajili respiratorni organi i morali su mu daju kiseonik. Njegov krvni pritisak u to vreme je bio nizak, pa je intravenozno primao tečnost i lekove za održavanje odgovarajućeg krvnog pritiska.

Istovremeno, CT pluća pokazao je nešto što su lekari opisali kao "ludi obrazac pločica". To ukazuje na loš nalaz, što se potvrdilo i u ovom slučaju: Uzorak tečnosti u plućima upućivao je na akutni respiratorni sindrom koronavirus 2 (SARS-CoV2), odnosno COVID-19.

"Fizički pregled pacijenta pokazao je da je pre toga postojao i neprepoznati prijapizam", piše u Izveštaju o stanju pacijenta, što u osnovi znači da niko kod pacijenta nije primetio erekciju pre samog fizičkog pregleda. Naravno, kad čovek ima problema s disanjem, penis nije prva stvar na koju će doktori obratiti pažnju, tako da zapravo uopše nije jasno koliko je pre fizičkog pregleda već trajala erekcija kod pacijenta.

foto: Profimedia

Doktori su najpre pokušali da stave obloge od leda na njegov polni organ, ali to nije 'oborilo problem'. Kad su zaključili da ta situacija traje već četiri sata, promenili su plan: Uzeli su uzorak krvi za testiranje iz krvnog suda njegovog polnog organa. Sreća u nesreći bila je da je pacijent već bio pod sedativimma jer je stavljan na aparate za kiseonik.

Uzorak krvi je pokazao da postoje krvni ugrušci i visok nivo ugljen dioksida, uz veoma nizak nivo kiseonika, što je znak ishemijskog prijapizma. Kod ishemijskog prijapizma podrazumeva se da krv ne može da napusti penis, što zahteva hitnu medicinsku pomoć, jer može doći do oštećenja tkiva penisa.

Pacijent je dobio i 40 miligrama sredstva za razređivanje krvi, enoksaparina, i to dva puta dnevno, kako bi se sprečilo dalje stvaranje ugrušaka. Srećom, nakon 14 dana, doktori su uspeli da ga skinu i sa aparata za održavanje funkcije disanja, pa je njegov oporavak mogao da počne.

Kako pacijent do tada nije imao problema s ugrušcima u krvi, niti je bio u rizičnoj skupini, doktori su se zapitali zašto je razvio taj problem baš povezano sa Covid-19. Međutim, nema nejasnoća: I do sada su istraživanja pokazala da se infekcija korona virusom može biti povezaana s krvnim ugrušcima. Na taj fenomen ukazali su naučnici na temelju prvih istraživanja.

Dakle, postoji šansa da je Covid-19 doveo do prijapizma kod spomenutog pacijenta i zapravo se može reći da je izveštaj francuskih doktora ukazao na još jednu moguću komplikaciju infekcije korona virusom, piše Forbes.

Zaključak lekara objavljen je u digitalnom izdanju American Journal of Emergency Medicine.

"Klinička i laboratorijska prezentacija našeg pacijenta snažno povezuje prijapizam sa infekcijom SARS-CoV-2. Ovu medicinsku hitnost trebali bi prepoznati zdravstveni profesionalci i tretirati je odmah kako bi se sprečile hronične komplikacije".

foto: Profimedia

No, to ne bi trebalo da bude razlog da se prijapizam uvrsti u listu simptoma povezanih sa COVID-om i ubuduće tretira kao očekivana posledica infekcije korona virusom, kaže dr. Igor Grubišić, specijalista urologije, dodajući kako je pitanje kada je kod pacijenta došlo do problema.

Naime, moguće je da je već nekoliko dana pre dolaska u bolnicu ležao kod kuće zbog visoke temerature i lošeg opšteg stanja, što takođe povećava rizik od stvaranja ugrušaka, a isti taj ugrušak mogao je da završi i u nekom drugom delu tela.

"Dakle, rekao bih ipak da je u pitanju slučajnost", dodao je urolog i istakao da je, kad je u pitanju lečenje ugrušaka u tom osetljivom delu tela, obično prvi korak da se pokuša s interventnom radioterapijom, ili lekovima koji deluju kao otapalo na ugruške.

foto: Shutterstock

Kurir.rs

Kurir