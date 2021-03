OČISTITE UŠI PRAVILNO I KAKO TREBA: Jeste li sigurni da su vam uši zaista čiste?

Većina ljudi, pa i vi pretpostavljamo, čisti uši običnim štapićima, iako je nebrojeno puta dokazano da oni samo potiskuju unutra prljavštinu i stvaraju pogodno tlo za bakterije, kao i da se njima lako može povrediti uvo. Zašto ih i dalje koristite? Zašto ne probate OVO?

Ono što je uhu potrebno jeste spirala koja bi omogućila upravo da se vosak cerumen izvuče napolje. I sada i postoji nešto što će konačno olakšati ljudima čišćenje ušiju bez negativnih posledica – FIND BACK čistač za uši!

To nije običan štapić, to je specijalni štapić sa fleksibilnim SPIRALNIM nastavkom! Kako to funkcioniše? Tako što, dok vi okrećete štapić, vosak se hvata za spiralu i izvlači se umesto da se gura unutra. Zahvaljujući plastičnom graničnom delu, nećete moći da ga stavite u uho dublje nego što je to bezbedno. Sa njim, dakle, nema rizika od povreda.

foto: Promo

Spirala na vrhu je vrlo meka i prijatna za korišćenje. Nastavak posle svakog korišćenja treba oprati mlakom vodom, a posle izvesnog vremena treba ga zameniti novim. U pakovanju se dobija čak 16 spiralnih nastavaka, pa ga može koristiti cela jedna porordica (svako mora imati svoj nastavak). Pogodan je ne samo za odrasle, već i za decu.

Do skoro je postojao isključivo u inostranstvu i to po visokoj ceni, a sada ga je moguće kod nas kupiti vrlo vrlo povoljno – za samo 790 dinara OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999 (i to sa čak 16 pomenutih nastavaka u pakovanju).

foto: Promo

Kurir