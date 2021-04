Zagrevanje duvana smanjuje rizik za pluća pušača

Pušači sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (HOBP) koji pređu na uređaj baziran na zagrevanju, umesto sagorevanju duvana, iskusiće dugoročno pozitivne zdravstvene efekte, pokazala je trogodišnja naučna studija koju je sproveo Centar za izuzetnost u okviru koncepta smanjenja štete (CoEHAR).

„Moje kliničko iskustvo govori da - prilično iznenađujuće - većina pušača koji pate od hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) nema dobar razlog da prestane da puši“, izjavio je Rikardo Polosa, profesor sa Univerziteta u Kataniji i to na osnovu „ključnih rezultata studije koji pokazuju da je upotreba proizvoda sa zagrejanim duvanom (HTP) smanjila broj akutnih pogoršanja ove bolesti, i to za više od 40 odsto, kao i da su prouzrokovana značajna klinička poboljšanja. Postoji jasan pokazatelj da nove tehnologije koje zagrevaju a ne sagorevaju duvan mogu biti masovno rešenje za ove pacijente i to je važno ne samo za njih nego i za lekare i njihove negovatelje“.

Institut za javno zdravlje Velike Britanije prošlog meseca je objavio da, uprkos smanjenju prevalencije pušenja, cigarete ostaju najveći pojedinačni uzrok oboljenja.

U velikoj meri je poznato da je pušenje cigareta značajan faktor rizika za obolele od HOBP, uzrokujući preko tri miliona smrtnih slučajeva, kao i da je četvrti vodeći uzrok smrti na globalnom nivou. Institut za javno zdravlje Velike Britanije objavio je da bi alternativni uređaji, koji isporučuju nikotin, mogli igrati presudnu ulogu u smanjenju ovog izazova za javno zdravlje.

Hronična opstruktivna bolest pluća trenutno je uzročnik oko šest odsto svih smrtnih slučajeva u svetu, navodi se.

Šta su duvanski proizvodi koji zagrevaju duvan?

Uređaji bazirani na tehnologiji zagrevanja duvana dostižu temperaturu nižu od 600 stepeni (oko 350 stepeni) čime se izbegava sagorevanje i samim tim eliminiše veliki broj štetnih materija koje nastaju prilikom paljenja cigarete i sagorevanja duvana. „Kontrolom temperature kojom se sprečava sagorevanje duvana, ispušta se aerosol umesto duvanskog dima“, navedeno je u studiji.

Najpoznatiji uredjaj iz ove kategorije je IQOS, proizvod kompanije Filip Moris.