POJAS ZA LUMBALNI DEO LEĐA SA DODATNOM POTPOROM: Redukuje pritisak gornjeg dela tela i oslobađa bola!

Loše držanje tela utiče na stvaranje pritiska na mišiće i zglobove, zbog čega se oni mogu istegnuti ili skratiti. Ukoliko dođe to toga, mišići gube snagu I elastičnost i podložniji su povredama i bolu. Pored toga, loše držanje, em što je estetski neprivlačno, utiče i na unutrašnje organe i dovodi do proširenog abdomena, plitkog disanja i umora. Ukoliko ste primetili da je kičma počela da se krivi, da vas bole leđa i/ili drugi delovi tela, vreme je da zaustavite bol da se ne bi raširila i pogoršala stanje organizma. Ukoliko ne osećate bol, a veći deo dana provodite u sedećem položaju, na vreme zaštitite kičmu da ne bi došlo do njegove pojave (koja je neminovna ukoliko se ne obrati pažnja na vreme).

Pojas za leđa čuva kičmu i ima zadatak da drži fiziološku krivinu kičme u pravilnom položaju. Redukuje pritisak gornjeg dela tela na lumbalni deo. Oslobađa bola usled oštećenih diskova u lumbalnom delu. Sadrži ploču koja može da se skine ili da se podesi u dva položaja i prilagodi različitim snagama delovanja na lumbalni deo kičme.

Veličina pojasa je univerzalna i može da se podešava pomoću čičak trake koja se nalazi u krajevima koji obuhvataju struk.

Sačuvajte svoju kičmu i pružite joj odmor od napornog dana. Klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, naručite ovaj specijalni pojas za leđa po sniženoj ceni od samo 5.900 rsd. Dostava je besplatna i moguća je samo na teritoriji Republike Srbije.

Količine su ograničene!

