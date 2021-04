NAJUPORNIJE KOŽNO OBOLJENJE: Saznajte na koji efikasan način možete da se izborite sa GLJIVICAMA!

Čas nam je vruće, čas nam je hladno, pada kiša, sija sunce, ne znamo kako da se obučemo za predstojeći dan, a kamoli obujemo. Noga nam se skuva, smrzne, mokra je… Ukoliko ste veći deo dana u zatvorenoj obući, to kad-tad dođe na naplatu – pojave se novi stanari koje je jako teško oterati: gljivice. Mnogi ljudi ih ignorišu misleći da će otići same od sebe, ako povedu više računa o higijeni, međutim to zaista nije moguće. Ukoliko se ne tretiraju efikasnim preparatom i svakodnevnom higijenom, napraviće veću infekciju koja se širi. Uvek imajte kod sebe preparat protiv gljivica i čim primetite simptome počnite i sa saniranjem istih.

Najbolje bi bilo da imate i najefikasniju kremu za tu vrstu problema – Funga Pure. Zašto je najbolja?

Kliničkim ispitivanjem ova krema je efikasna već od prvog nanošenja,a nakon potpunog eliminisanja gljivica,ukoliko se održava normalna higijena teško se vraćaju.

foto: promo

Fuga Pure efikasno uklanja gljivične infekcije, eliminše svrab, cepanje i iritaciju kože stopala. Takođe eliminiše i loš miris, odlično deluje na atletsko stopalo, zaceljuje rane i pukotine i uklanja lišajeve. Funga Pure naručite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 3.980 rsd. Ne propustite i AKCIJU, ako uzmete dve kreme Funga Pure, treću dobijate gratis po ceni od 7.960 rsd, a ako poručite tri - još dve dobijate gratis po ceni od 11.490 rsd.

Zaboravite zauvek na gljivice, ekceme i dermatitis!

Promo tekst