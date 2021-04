DRAGAN JE USPEO DA PREBRODI FIBROZU PLUĆA: Uz pomoć ovog jednostavnog rešenja koje je pronašao u prirodi!

- Imao sam fibrozu pluća, pa sam, na preporuku prijatelja, pored lekova počeo da koristim i komplet br. 6 za pluća i disajne puteve Bio-Teo Centra. Stanje mi se dosta poboljšalo, a moja supruga, koja radi u zdravstvu, svima je pričala o mom iskustvu, pa su mnogi počeli da piju Bio-Teo kapi, i koliko čujem, svi ih hvale – kaže Dragan (69).

- Popio sam do sada četiri kompleta kapi br. 6, i naravno, čuvao sam se prehlade, što je preduslov za zdrava pluća. Ne pušim, i to je olakšalo moju terapiju biljnim kapima, i drago mi je da su one, na našu preporuku, pomogle mnogim našim prijateljima.

- Ja sam sada mnogo društveniji, izlazim sa prijateljima, raspoloženiji sam sa više snage, niti se budim noću, mirno spavam do jutra. Izuzetno sam zadovoljan njima i svakome preporučujem da ih pije. I ako neko nema zdravstveni problem, sjajne su za organizam i očuvanje zdravlja - uz osmeh kaže gospodin Dragan.

Biljni komplet br.6 za pluća i disajne puteve koji se sastoji od 2 bočice (tinkture) – bronhostop i pneumodetox :

Čisti pluća i bronhije od nakupljenog sekreta

Olakšava iskašljavanje i izbacivanje šlajma

Rastvara i smekšava sluz

Pomaže kod angine, bronhitisa, kašlja, astme, upale pluća, HOBP

Smiruje suvi, nadražajni i pušački kašalj

Pomaže kod nadutosti pluća (emfizem) i kod katara pluća

Smanjuje promuklost, upale ždrela i laringitisa.

Komplet mogu koristiti osobe koje piju lekove, može se koristiti i preventivno (pogotovo kod pušača). Za najbolje rezultate potrebno je popiti najmanje 2 kompleta za redom, a zatim se može napraviti pauza od 2 nedelje, pa nastaviti sa sledećim kompletom.

Cena biljnog kompleta br.6 za pluća i disajne puteve iznosi 1.920 rsd za Srbiju, 32 KM za Bosnu i Hercegovinu i 19€ za Crnu Goru.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

* Ukoliko imate alergijski bronhitis ili alergijsku astmu, tj. sklonosti ka alergijama na prašinu, dim, hranu itd., savetujemo vam da uz komplet br. 6 za pluća obavezno koristite i kapi br. 16 ImunoDetox o kojima detaljnije možete pročitati klikom OVDE.

