ISHRANA ZA BEBE OD 6 MESECI! Spisak najboljih namirnica za ZDRAVE mališane, evo šta je OBAVEZNO na njihovom meniju!

Svaki roditelj trudi se da svom detetu obezbedi najbolje kako bi podstakli njegov zdrav rast i razvoj.

U tom slučaju najvažnije je da bebi pružamo namirnice koje su bogate nutrijentima.

Kako imaju malene stomačiće, bebe ne jedu mnogo, pa je vrlo važno da sve namirnice koje pojedu budu bogate nutrijentima.

Generalno, lista ovih namirnica odnosi se na bebe koje imaju 6 i više meseci. Neke namirnice se mogu uneti u ishranu i pre šestog meseca, ukoliko je beba spremna za njih. Zapamtite da čvrstu hranu ne bi trebalo da unosite pre četvrtog meseca u bebinu ishranu, stoga je vrlo važno razgovarati sa pedijatrom o tome kada koje namirnice treba uvoditi.

1. Banane

One sadrže mnogo ugljenih hidrata, koji obezbeđuju bebi energiju. Pored toga, bogate su vlaknima, pa pomažu detetovom digestivnom traktu. Dok maloj deci morate dobro izgnječiti banane, malo starijoj možete iseckati da ih jedu prstićima.

2. Slatki krompir

Slatki krompir je bogat kalijumom, vitaminom C, vlaknima i beta-karotenom, antioksidantom koji sprečava mnoge vrste raka i bori se sa slobodnim radikalima. Većina beba više voli slatki krompir nego drugo povrće jer ima prirodno slađi ukus. Skuvan i ispasiran, slatki krompir može biti odlična kašica za bebe koje tek počinju sa čvrstom hranom.

3. Avokado

Avokado ima najveću količinu proteina od svih drugih voćki. Pored toga, bogat je mononezasićenim mastima. To su dobre masti, koje pomažu u sprečavanju srčanih bolesti. Avokado koji dajete bebi treba da bude zreo, oljušten i dobro ispasiran.

4. Jaja

Belanca detetu obezbeđuju proteine, dok žumanca u sebi sadrže vitamine A, D, E i B12. Ona takođe sadrže holin, koji se istraživanjima pokazao ključnim za razvoj mozga. Tradicionalno, pedijatri savetuju da detetu ne dajete jaja, naročito belanca, pre prve godine, zbog potencijalnih alergijskih reakcija. Taj savet se, međutim, promenio, jer sada eksperti veruju da bi jaja trebalo kasnije uvoditi samo kod one dece gde u porodici postoji istorija alergije. Za više informacija i savete o ishrani svoje bebe morate se konsultovati sa lekarom.

5. Šargarepa

Bogata je beta-karotenom, zbog kog ima narandžastu boju. On se pretvara u vitamin A i ima važnu ulogu u rastu i razvoju vida. Kada se skuva, njena slatkost dolazi do izražaja, zbog čega se bebama jako dopada. Kada je kuvate, obratite pažnju na to da ostane baš meka.

6. Jogurt

Daje bebi kalcijum, proteine i fosfor, koji je značajan za jake kosti i zube. Pored toga, on je probiotik, tip bakterije koja poboljšava probavu i jača imunitet. Bebama su potrebne masti, zato odaberite jogurt od punomasnog mleka, umesto onog sa manjom količinom masti. Izbegavajte jogurte sa ukusima, jer su prepuni zaslađivača.

7. Sir

Ne samo da sadrži proteine, već je bogat kalcijumom i zdravom količinom riboflavina (vitmin B2), koji pomaže proteinima, mastima i ugljenim hidratima da se pretvore u energiju.

8. Žitarice

Bogate gvožđem, one daju bebi sve potrebno za rast i razvoj. Bebe se rađaju sa određenom količinom gvožđa, ali ona se troši do 5-6 meseca. Ako tek uvodite čvrstu hranu, stručnjaci predlažu pirinčane cerealije, jer druge mogu izazvati alergijsku reakciju.

9. Piletina

Bogata je proteinima i vitaminom B6, koji pomaže organizmu da koristi energiju iz hrane. Važno je da beba unosi adekvatnu količinu proteina, kako bi se podstakao njen pravilan rast. Ako ne voli ukus, pomešajte je sa voćem ili povćem.

10. Crveno meso

Ono obezbeđuje gvožđe koje se vrlo lako apsorbuje, što pomaže crvenim krvnim zrncima da prenose kiseonik i pomažu razvoju mozga. Mlađim bebama možete davati ispasirano, dok starija deca mogu jesti dobro kuvano i sitno iseckano meso.

11. Bundeva

Bebe vole njen sladak ukus. Pored toga, ona u sebi sadrži beta-karoten, vitamin C, kalijum, vlakna, folate, B vitamine, pa čak i malo omega-3 masnih kiselina.

12. Riba

Masne ribe, poput lososa, pune su esencijalnih masti i i vitamina koji se rastvaraju u njima, što pomaže razvoju mozga, vida i imuniteta. Bela riba ima i dodatnu količinu proteina u sebi. Kako riba može izazvati alergijsku reakciju, o njenom uvođenju u ishranu porazgovarajte sa pedijatrom.

13. Paradajz

Odličan je izvor likopena, antioksidanta koji sprečava rak i srčane bolesti. Nauka je pokazala da se likopen mnogo efikasnije apsorbuje u telu ako se paradajz skuva sa malo ulja.

14. Grašak

Obiluje vtaminom K, koji zajedno sa kalcijumom jača kosti. Sadrži i vitamine A i C, folnu kiselinu, vlakna i B vitamine.

15. Brokoli

On je prava supernamirnica za bebe, zbog visokog sadržaja vitamina C, beta-karotena, folne kiseline, gvožđa, kalijuma i vlakana. Kako kuvanje brokolija smanjuje količinu vitamina C za pola, najbolje bi bilo da ga zagrejete u mikrotalasnoj. Ako se bebi ne sviđa ukus, pomešajte ga sa nekim slađim povrćem, poput slatkog krompira ili bundeve.

16. Maline

One sadrže elaginsku kiselinu, koja štiti od kancera. Od sveg voća, maline imaju najviše vlakama u malo kalorija.

17. Smeđi pirinač

On obezbeđuje energiju i neke proteine, B vitamine, minerale. Mnogo je bogatiji od belog pirinča, koji je izgubio veliku količinu minerala tokom obrade. Skrob iz ovog pirinča se sporije apsorbuje, pa obezbeđuje telu glukozu za stvaranje energije.

