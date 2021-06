KAKO DA POPRAVITE SVOJE ENERGETSKO POLJE? Bioenergetičar posavetovao: Ovo treba da uradite da bi ponovo bili puni ENERGIJE!

O bioenergiji bioenergetičar Vladimir Damjanović govorio je u "Puslu Srbije" na Kurir televiziji o regresoterapitiji i bioenergiji.

- Čovek traži rešenje za poboljšanje svog žiovta, da bi se postigao neki rezultat pribegava se raznim stvarima. Alternativna medicina bavi se duhovnim stvarima, a paralelno se prati i naučna medicina i drugi oblici koji uspostavljaju ravnotežu u čovekovom organizmu.

foto: Kurir televizija

- Ja se bavim konkretnim stvarima, ne vidiljivim golim okom, ali koji daje dobre rezultate.

- Ja popravljam energetsko polje čoveka, jako važna stavka, jer se tu odigravaju važne informacije, koje su potrebne. Oko vas je jako puno energija koje su dobre i koje su loše. Imate prijatelje koji vam ne prijaju, ili koji vam prijaju i koje držite pored sebe svakog dana da bi vas energetski zračili. Ono što je važno, treba se približiti jedom dobrom energetkom polju da bi čovek mogao da funkcioniše bolje kao kad se napunimo na jedan dobar akumulator - kaže Vladimir.

foto: Kurir televizija

On je naveo i da je čovekovo energetsko polje često veoma oštećeno i da to uglavnom zavisi od čoveka do čoveka.

- Kad nam neko kaže da su mu dani naporni i stresni tu se vibracija povećava kod čoveka i dostiže jedan nivo koji nam pokazuje da se takav čovek puno troši. Normalno, kada se puno trošion mora da se dopuni tamo gde mu energija fali. Prvenstveno je jako važno da čovek ima dobro energetsko polje koje propušta energiju kada je potrebno i da bi se ona rasporedila tamo gde je neophodna.

foto: Kurir televizija

- Ne zavisi samo od nas, čovek treba da se puni gde god ima prostora za to - kaže Vladimir.

