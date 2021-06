DANAS POKLON U KURIRU – DODATAK ZDRAVLJE! Saznajte sve o onome što vas muči, a doktori nisu stigli da vam kažu

Danas ćete uz dnevne novine Kurir dobiti na poklon dodatak Zdravlje! Tema ovog broja su EDEMI.

Prof. dr sc. med. Rajko Hrvačević, jedan od najboljih specijalista interne medicine kod nas i u međunarodnim okvirima, supspecijalista nefrologije, objašnjava uzroke otoka i upozorava da njihovo prisustvo u velikom broju slučajeva zahteva medicinsko ispitivanje. Ne lečite se sami, a dok ne odete kod lekara - ne boravite na suncu!

Zašto sve veći broj ljudi ima SINDROM NEMIRNIH NOGU, neurološki poremećaj čija je podloga narušena ravnoteža dopamina, ali i kako možete da se rešite pravog darmara u krevetu upućuje vas dr med. Katarina Milisavljević iz Univerzitetskog bolničkog medicinskog centra "Bežanijska kosa".

Milka Raičević, dijetetičarka, nutricionistkinja i aromaterapeutkinja objašnjava DA LI SE LEKOVI UZIMAJU UZ OBROK, KOJA HRANA POMAŽE VEĆOJ PRODUKCIJI SPERMATOZOIDA, ŠTA TREBA DA KONZUMIRAJU OSOBE SA OSTEOPOROZOM...

Tu su u i najbolje VEŽBE ZA RAMENA. Ana Jovičić, strukovni fizioterapeut, savetuje kako da u našem najpokretljivijem, ali i najnestabilnijem zglobu održite cirkulaciju, mobilnost i snagu. Dragan Lončar, koji je prvi u Srbiji počeo da uvodi standarde evropskih i svetskih asocijacija u podučavanju joge, pita ŠTA JE ZA VAS PRAVI ODMOR. Pre ili kasnije, doći ćete i sami do odgovora da su to spokoj i ispunjenost. Ka tome svi težimo, a tu se uklapa i joga kao metod da to i postignemo.

MIRISNI I MEDONOSNI CVETOVI LIPE mogu se upotrebiti na mnogo načina. Koje sve moći lipa poseduje, kada treba da berete cvet, kako da napravite sirup koji je idealan za letnju žegu i kako da spremite ovu fantastičnu biljku za zimu i ostanete zdravi, upućuje vas Dušan Todorović, nutricionista i dijetetičar. On zna najbolje - nije džabe član seniorske reprezentacije Srbije u bejzbolu!

Ne smete da izostavite ni tekst KAKO DA MOTIVIŠETE BLISKU OSOBU DA POTRAŽI POMOĆPSIHOLOGA ILI PSIHOTERAPEUTA. Mr Anđelka Jelčić objašnjava do detalja šta treba da radite, kada je pravo vreme za to, kako da odaberete mesto. Pročitajte, svakome može da zatreba pomoć.

To, naravno, nije sve - u najnovijem broju magazina Zdravlje pronaći ćete još mnogo zanimljivih tema i saveta.