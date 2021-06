JAKE ALERGIJE SU MU OPASNO UGROZILE ZDRAVLJE: Potražio pomoć prirode i kvalitet života je porastao – evo kako!

- Prošle godine, u leto kada se epidemija malo stišala, imao sam strašnu prehladu, nastali su jaki napadi kašlja, ali bez olakšanja. Taj suvi kašalj me je prosto gušio. Nisam ništa mogao da izbacim, a pritisak i nagon da sve to izbacim su me dovodili u nepodnošljivo stanje. Moj prijatelj iz Vrbasa mi je rekao da ipak moram da uradim alergo – testove, i da to nije obična prehlada – kaže Nenad (46).

- Lekari su rekli da imam suženje bronhija, i veliki spazam. Koristio sam inhalator, ali bez ikakvog efekta. Toliko je škripalo, da bi se čulo kada se nakašljem, ili kad pokušam da udahnem više vazduha, a da ne pričam o tome kako sam spavao. Stalno sam bio umoran, sa podočnjacima. Na jesen bi bilo još teže.

- Iako je dosta toga ukazivalo o čemu se radi, ipak sam bio šokiran kada sam dobio rezultate alergo–testa. Pokazali su da sam alergičan na sve i svašta – polen, prašinu, plesan, korov…Lekari su na osnovu toga zaključili da imam alergijski bronhitis i prepisana mi je terapija. Međutim, u mojim grudima je i dalje škripalo.

- Oko Nove godine, na internetu sam primetio oglas Bio-Teo Centra, i detaljno se informisao o Bio-Teo kompletu br. 6 za pluća i disajne organe. Do sada sam popio četiri , i sada se osećam mnogo bolje. Lakše dišem, nema škripanja, a i zaštitio sam se koliko je to god moguće od alergenata, na šta ranije nisam obraćao pažnju.

- U toku ispijanja drugog Bio-Teo kompleta br. 6 sam osetio poboljšanje. Moram da priznam da me je moje ukupno stanje dosta uplašilo, jer je dugo trajalo i potpuno mi je poremetilo kvalitet života.

- Napominjem da sam uz komplet br. 6 za pluća i disajne organe, uzeo i Bio-Teo kapi br. 16 protiv alergija, za jačanje imuniteta i detoksikaciju, i verujem da mi je sve to zajedno značajno pomoglo. Trenutno sam u pauzi između kompleta, pa ću da poručim još dva kompleta, jer polen je tu, pa je bolje da se osiguram – kaže na kraju naš sagovornik.

Biljni komplet br.6 za pluća i disajne puteve sastoji se od 2 bočice (tinkture) – bronhostop i pneumodetox :

Čisti pluća i bronhije od nakupljenog sekreta,

Olakšava iskašljavanje i izbacivanje šlajma,

Rastvara i smekšava sluz,

Pomaže kod angine, bronhitisa, kašlja, astme, upale pluća, HOBP,

Smiruje suvi, nadražajni i pušački kašalj,

Pomaže kod nadutosti pluća (emfizem) i kod katara pluća,

Smanjuje promuklost, upale ždrela i laringitisa.

Komplet mogu koristiti osobe koje piju lekove, može se koristiti i preventivno (pogotovo kod pušača). Za najbolje rezultate potrebno je popiti najmanje 2 kompleta za redom, a zatim se može napraviti pauza od 2 nedelje, pa nastaviti sa sledećim kompletom.

Cena biljnog kompleta br. 6 za pluća i disajne puteve iznosi 1.920 rsd za Srbiju, 32 KM za Bosnu i Hercegovinu i 19€ za Crnu Goru.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

* Ukoliko imate alergijski bronhitis ili alergijsku astmu, tj. sklonosti ka alergijama na prašinu, dim, hranu itd., savetujemo vam da uz komplet br. 6 za pluća obavezno koristite i kapi br. 16 ImunoDetox o kojima detaljnije možete pročitati klikom OVDE.

