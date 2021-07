AKTIVIRAJTE SVOJE TRBUŠNJAKE UZ OVE VEŽBE ZA STOMAK: Treba vam SAMO 10 minuta DNEVNO, a svom TELU činite ogromnu USLUGU!

Važna prevencija su svakodnevne vežbe, koje će vam oduzeti samo 10 minuta, a dovoljne su da podstaknu rad stomačnih mišića piše Nikola Lučić, strukovni fizioterapeut, specijalista iz oblasti savremenih manuelnih metoda i tehnika.

foto: Privatna Arhiva

Imati čvrsto jezgro, koje se stručno naziva kor (na engleskom core), osnova je za sve fizičke aktivnosti. Sve naše pokrete pokreće trup - trbušni i leđni deo koji zajedno podržavaju kičmu kad sedimo, stojimo, savijamo se, podižemo stvari, vežbamo i još mnogo toga.

Mišići trupa se dele na dorzalne i ventralne. U dorzalne spadaju mišići leđa, a u ventralne mišići trbuha, grudnog koša i mišići vrata. O mehanici trbušnih mišića poznato je relativno malo. Jasno je, međutim, da su mišići trbušnog zida morfološki jedinstveni i odgovorni za niz mehaničkih uloga, uključujući proizvodnju i kontrolu kretanja kičme, stabilizaciju kičmenog stuba, stvaranje intraabdominalnog pritiska i vršenja kontrole i kvaliteta disanja.

foto: Profimedia

Četiri mišića trbušnog zida sastoje se od tri široka mišića nalik čaršavu koji se međusobno prekrivaju (spoljni kosi, unutrašnji kosi, poprečni trbušni) i prednjeg, rectus abdominis (pravi mišić), preko kojih su povezani mišići. Pravi mišić se nalazi uz srednju liniju trbuha, a kad se skuplja, ima karakteristične izbočine koje se obično nazivaju "the six pack".

Glavna funkcija mu je pomeranje tela između grudnog koša i karlice. Spoljni kosi mišić omogućava uvijanje trupa, ali na suprotnu stranu od kontrahovanog mišića. Na primer, desni spoljni kosi mišić će se aktivirati za pokret okretanja tela u levu stranu, a unutrašnji kosi mišić deluje suprotno od spoljnih kosih mišića. Za uvijanje trupa ulevo potrebno je da se levi bočni unutrašnji mišić i desni bočni spoljašnji kosi mišić aktiviraju u isto vreme.

foto: Profimedia

Poprečni trbušni mišić je najznačajniji za stabilizaciju kičmenog stuba. On je najdublji od trbušnih mišića, veoma je važan i njegova primarna funkcija je stabilizacija lumbalne kičme i karlice pre nego što se desi kretanje donjih ili gornjih ekstremiteta.

Predlažemo vam nekoliko vežbi za aktiviranje abdomena. Važna prevencija su svakodnevne vežbe, koje će vam oduzeti samo 10 minuta, a dovoljne su da podstaknu rad stomačnih mišića.

foto: Privatna Arhiva

Slabe tačke trbušnog zida

Na trbušnom zidu postoje manje rezistentna mesta, na kojima se pod određenim uslovima pojavljuju trbušne kile (hernije). Najčešće su to pupak, preponski kanal i butni prsten. Slabi mišići trbuha dovode do mišićne neravnoteže, do neadekvatne raspodele sile prilikom svakodnevnih aktivnosti, a kasnije do povreda donjih ekstremiteta ili kičmenog stuba - najčešće donjih delova kičmenog stuba.

Lečenje kile treba da prepustite stručnom osoblju, kao i sve druge povrede u predelu trbuha. Pojava bola česta je kod trkača, fudbalera, drugih sportista, ali i rekreativaca. Veoma je važno da se postavi prava dijagnoza i započne adekvatan tretman, primena raznih procedura fizikalne terpaije. Nažalost, i uz kompletan rehabilitacioni tretman, problem može da traje mesecima, posebno kod žena posle porođaja i carskog reza.

foto: Canva/A.M.

(Kurir.rs/Zdravlje)

Bonus video:

00:06 VUK MOB RASKINUO SA VERENICOM, A SADA UHVAĆEN SA BIVŠOM ZADRUGARKOM: Reper nikad prisniji sa NJOM, prizor zaintrigirao MNOGE!