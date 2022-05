ZOVU ME IZ HURGADE DA IM POMOGNEM: Dr Perišić tvrdi da je ovo JEDINI NAČIN da rešite stomačne probleme na LETOVANJU

Bliži se sezona letovanja, a kako su brojne zemlje ukinule mere protiv širenja kovida, koje su dosada važile na granicama, putovanja su još lakša.

Međutim, zdravstveni problemi, a među njima i problemi sa varenjem, mogu da pokvare odmor. Mogu, ali ne moraju, a naš čuveni prof. dr Vojislav Perišić, gastroenterolog, savetuje kako da se spreči ova neprijatna pojava.

"Tri dana pre polaska na put uzeti probiotik, ja sam skoro razmišljao koji probiotik... Može da bude i onaj standardni, ali u mega dozi", rekao je profesor Vojislav Perišić danas gostujući u emisiji "Jutro" na TV PRVA.

foto: Printscreen/Prva TV

Objasnio je zatim šta to znači mega doza: "Imate nekoliko mega doza: 20 milijardi po kapusli ili kesici, 35 milijardi i 55 milijardi. Svakako bih savetovao da se, ako se ide u zemlju visokog rizika, uzima ultrastrong doza od 55 milijardi".

Ovom ultrastrong količinom se ne ostavlja mesta u našem organizmu za patogenu bakteriju, dodao je dr Perišić, a zatim napomenuo da je pitanje "koliko probiotika dnevno" evolvirajući subjekt, pa se tako u preporukama išlo i od dva probiotika dnevno, preko tri doze do čak pet probiotika na dan (u zavisnosti od težine zdravstvenog problema). Istakao je da se mega doze probiotika mogu uzimati i tokom letovanja kao i da taj savet važi i za decu i za odrasle.

foto: Shutterstock

"Nećemo pogrešiti i nemojte se plašiti", poručio je i dodao da se određenim količinama zapravo samo popunjavaju receptorna mesta za patogene.

"Enterofuril, jedno antibakterijsko i antivirusno hemijsko jedinjenje koje se ne apsorbuje, a koje ima vrlo visoku koncentraciju u našim crevnim sokovima, pa kad uđe bakterija, ona nema sposobnost da uđe u zid nego biva uništena. To treba uzimati pre odlaska u zemlje visokog rizika", naglasio je.

Njegov savet je i da se ruku obavezno peru pre jela, ali i da se pažljivo bira hrana: "posno mleko, posni sir, zeleniš, paradajz, rotkvice, zelena salata, mladi luk. Jedan paradajz ima više vitamina C od jednog limuna, a to je antiupalni vitamin".

Šta ukoliko ipak dođe do zdravstvenih smetnji? "Ja ću reći, mnogi će sada da me stave u top, što bi rekli. Mene zovu prijatelji iz Hurgade: "Stigli smo tamo, imamo pet proliva danas i boli stomak, šta da radimo? Temperaturica je laka". Reko' ponesite antibiotik (antibiotik druge generacije drugoj generaciji fluorohinolonskih antibiotika), to su tablete koje ubijaju sve enteralne patogene i popijte na 12 sati po dve. Posle treće doze, kunem vam se Bogom, sve je gotovo. To je terpaija za odrasle i za decu", istakao je.

foto: Shutterstock/KonstantinChristian

Navalite na giros Profesor je imao još nekoliko preporuka kada je u pitanju hrana pa je tako naglasio da se voće iz hotela dodatno pere, a da se giros slobodno jede. "Giros se sprema na temperaturi od 900 stepeni, ubija svaku bakteriju. I naravno, voće prati, prati, prati... I da pripremaju sezonsku salatu na licu mesta kuvari koji imaju rukavice. Biti oprezan sa kuvanom hranom koja stoji", zaključio je.

(Kurir.rs/Najžena)

