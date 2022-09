NA POROĐAJU JOJ PUKLE KOSTI, BORILA SE ZA 2 ŽIVOTA! U trudnoći saznala da boluje od raka, zbog njene priče ZAPLAKALA VODITELJKA

Bivša vaterpolo reprezentativka Nastasja Nedimović ispričala je svoju potresnu Realnu priču gostujući kod voditeljke Isidore Lukić.

Nastasji su trudnoći u otkrili da ima ozbiljan i slabo poznat kancer, i da ona i beba neće preživeti - tada kreće njena borba i životna utakmica.

Neizlečivi multipli mijelom - rak koštane srži, pogodio je ovu neustrašivu mladu ženu u 27. godini života, tokom druge trudnoće.

- Dobila sam ćerku Niu sa 25 godina i ubrzo nakon toga sam zatrudnela. Tada se u određenim trenucima javlja neobjašnjivi umor. Krvna slika je pokazivala da se nešto dešava. Išla sam uredno na kontrole. Moj organizam je bio sve slabiji i slabiji. Tu su prolazili meseci, meni je bilo sve gore i gore. U jednom momentu mi se javilo u toku noći ogroman grč u leđima. Ja nisam mogla da se ispravim. To je već bio negde šesti mesec trudnoće - započela je svoju potresnu priču Nastasja, a potom ispričala agoniju kroz koju je prolazila:

- Nikada nisam čula sebe da tako vrištim. Suprug me je spustio na pod, pokušavao je da mi pomogne. Tu nije bio kraj. Nakon toga sam šetala još dve nedelje iako su mi se javljali bolovi kao išijas. U jednom trenutku sam opet dobila grčeve i onda više nisam mogla da hodam. Tek smo kasnije saznali zašto. Kosti su mi bile prepune lezija i pri nekim naglim pokretima su mogle da mi puknu. Tu je prolazilo vreme, shvatila sam da moram da promenim doktora. Tada sam dobila naređenje da me hitno prevezu u KC Vojvodina da se to dalje ispita. Doktor je znao da je nešto opasno u pitanju. Prevezli su me u bolnicu gde su mi uradini punkciju koštane srži - kaže Nastasja.

Uprkos strašnim prognozama, uspela je da rodi zdravog dečaka Vuka. Ipak, porođaj nije prošao glatko, Nastasji su se tokom porođaja desili razni prelomi kostiju.

- Oni su znali šta je tada, ali mi nisu odmah rekli da me ne bi stresirali u trudnoći. Tih dana sam ležala u bolnici, porodila sam se carskim rezom. Rečeno mi je bilo da nećemo preživeti ni ja ni dete. Prognoze su bile zastrašujuće. Sećam se momenta kada su me odvezli u salu, kada sam pogledala majku, videla sam odlučan pogled u očima. Ja sam tako hrabro otišla na taj porođaj, u sali je bilo 20,30 ljudi. Sad kad vratim film unazad, ne znam da li sam samu sebe tešila jer nisam mislila na najgore. Na porođaju su se desili razni prelomi, grudna kost mi je polomljena, rebra. Bebu su mi dovezli u inkubatoru. Najžalije od svega mi je bilo što nisam mogla da zagrlim svoje dete. Uvek kada pričam o tome to me pogodi - ispričala je Nastasja gostujući u Realnoj priči.

Ova hrabra žena je rešila da o svojoj borbi i svemu kroz šta i danas prolazi otvoreno govori na svom Instagram profilu.

