EVO KAKO VREMENSKA "KLACKALICA" UTIČE NA SRCE: Kardiolog Predrag Mitrović otkriva koje simptome NE SMEMO nikako da zanemarimo

Vremenske nepogode, kao i jak prelaz na velike vrućine, teško podnose i potpuno zdravi ljudi, a oni sa hroničnim bolestima, savetuju lekari – moraju ozbiljno da se pripaze.

Vrtoglavica, mučnina i bol u grudima, samo su neki simptomi zbog kojih su pacijenti ovih dana tražili pomoć lekara Urgentnog centra. U poslednja 24 časa registrovano je oko 150 pregleda.

„Najčešći simptomi su tipa malaksalosti, gušenja, niskog pritiska, česte vrtoglavice i nesvestice, bol u grudima, odnosno infarkt srca, to je sezonski, nešto što je apsolutno svaki dan prisutno“, rekao je kardiolog Urgentnog centra profesor dr Predrag Mitrović.

foto: Printskrin / RTS

Broj pacijenata koji se žale na promene krvnog pritiska se inače smanjio, ali, prethodnih dana, tokom velikih promena vremenskih prilika, lekari ipak beleže veće oscilacije krvnog pritiska kod pacijenata.

„Kad je došlo toplo vreme, dešava se ono što se dešava svake sezone, krvni sudovi se šire zbog toplote, i dolazi do sniženja krvnog pritiska. Hronični bolesnici koji uzimaju lekove, znaju to nekada i sami da regulišu, smanje doze lekova, ali ima onih koji to ne znaju, a ima i pacijenata koji to prvi put doživljavaju, koji su zatečeni takvom reakcijom, tako da sada imamo tu sezonsku varijaciju krvnog pritiska koja nije vezana za ono vreme kada se menja svaki dan“, dodao je profesor Mitrović.

foto: Printskrin / RTS

Kaže da su infarkti prisutni u broju od deset do 15 dnevno, i to obično kod hroničnih bolesnika.

„Sad imamo manje onih koji ne znaju da imaju koronarnu bolest, sa stabilizacijom vremenskih prilika, stabilizuju se i ta neka iznenađenja kada je srce u pitanju, ali taj broj je standardan, i nije povećan“, kaže prof. dr Mitrović.

Navodi da slučajeva gušenja, usled povišene temperature, ima više, i da ljudi nekada ne znaju da li je to stanje zbog samog vremena ili je to zaista zbog neke bolesti: „Hronični bolesnici znaju kad je gušenje zbog srca ili neke druge bolesti, ali u svakom slučaju, svi dolaze kod nas“.

foto: Profimedia / Wavebreak Media LTD / Wavebreak /

Narednih dana, prognoze kažu da nas opet očekuju kiše.

„Sada će ponovo, krvni pritisak, kada bude u petak naoblačenje, kao što su rekli, imaćemo ponovo skok sniženja krvnog pritiska, vratićemo se na ono što je pilo pre 10 do 15 dana, ali u svakom slučaju savetujemo pacijentima da uzimaju terapiju i da, kada dođu te promene vremena ponovo, ostanu u kući koliko mogu, da klimatizuju svoje prostorije, da unose tečnost, što je jako bitno kada je ovakva temperatura“, rekao je sagovornik RTS-a iz Urgentnog centra.

Upozorava da „neke stvari ne smemo da zanemarimo“, kao što su malaksalost, gušenje, bol u grudima i bol u vratu koji se širi ka ramenima, kada se obavezno treba javiti lekaru.

(Kurir.rs/RTS)

Bonus video:

01:03 ČESTO KAŽEMO UMRO JE OD INFARKTA, A ZAPRAVO JE NEŠTO DRUGO U PITANJU! Doktor savetuje: Jednom godišnje, sat vremena radite OVO