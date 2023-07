EVO KAKO DA SE NE RAZBOLIMO OD KLIME NA POSLU: Dr Bašić otkriva koja temperatura je najbolja za naš organizam i kako se ZAŠTITITI

Jedni se žale da će se zbog klima uređaja razboleti, dok drugi ne mogu da podnesu vrućinu i insistiraju da se prostorija što više rashladi. Koja temperatura je najbolja za organizam objašnjava kardiolog dr Snežana Bašić za RTS.

"Jedno jeste sigurno, da previše rashlađen prostor nije dobar ako je napolju temperatura jako visoka. Razlika između spoljne temperature i temperature prostorija ne sme da bude viša od šest do osam stepeni maksimalno", naglašava doktorka.

Klima utiče na produktivnost na poslu

Brojna istraživanja koja su se bavila uticajem temperature na produktivnost ljudi i na njihov učinak tokom dana, dala su različite podatke. Na primer istraživanje u Sjedinjenim Američkim Državama pokazalo je da zaposleni na temperaturi od 25 stepeni napravi 10% grešaka u kucanju dok se taj procenat povećava na 25% kad temperatura padne na 20 stepeni.

"Pošto smo mi homeostatski sistem u smislu da stalno održavamo ravnotežu, odnosno stalnu temperaturu tela, prema tome, naš organizam se trudi da zadrži toplotu onda kada je u prostoriji jako hladno i dolazi do spazma krvnih sudova. A samim tim, ako je u prostoru hladnije, spasam krvnih sudova podrazumeva i smanjenu prokrvljenost. Pa samim tim i pad koncentracije, tako da dolazi do grešaka na poslu. I to je jedno jednostavno objašnjenje", napominje dr Bašić.

Za fizičke poslove kod kojih dolazi do zagrejanosti i do pregrejanosti tela, uvek je bolje da prostor bude hladan, pa su njima kao radna sredina optimalni uslovi od 20°C, maksimalono 21°C, navodi doktorka. Međutim, radni uslovi i radna temperatura za osobe koje se bave intelektualnim poslom je 25-26°C.

Da li ćemo se razboleti zbog klima uređaja?

Ima ljudi koji tvrde da ne mogu da podnesu klima uređaj i da im odmah prorade sinusi ili se pojave neke druge zdravstvene tegobe. Doktorka Bašić napominje da moramo imati u vidu da je naš imunitet pod uticajem psihičkog stanja, odnosno poruka koje šaljemo našem organizmu.

"Međutim, ima i toga da strujanje vazduha, a to je ono što mi zovemo promaja, ili duvanje hladnog vazduha iz klima uređaja može izazvati reakcije. Svakako, ako se klima uređaj ne čisti redovno, morate priznati da svaki filter zadržava bakterije, viruse, ono što je opasno, plesni i gljivice. Takođe sadrži i hemikalije čiji toksini su kancerogeni kada ih udišemo", objašnjava doktorka i dodaje da je tokom noći bolje prirodno rashladiti prostoriju nego ostaviti uključen klima uređaj.

"Kijanje i suzenje očiju, crvenilo i uvećanje gornjih disajnih puteva, odnosno sinusa, sinusitisa trenutno ima jako mnogo, i kod dece, i kod odraslih. To je sad u ovom periodu normalno i ne treba mešati sa prehladom jer je to najčešća dilema. Sezona je alergije, ogromna je količina alergena u vazduhu, u atmosferi, jer je previše kiše uzrokovalo bujanje korova i što korovi sada sa prvim sunčanim danima počinju da cvetaju. I da se polenizacija praktično, atmosfera je ogromna, tako da koncentracija alergena je velika", napominje dr Snežana Bašić.

Deca brže ispuštaju temperaturu, tako da mnogo bolje podnose malo topliju sredinu nego odrasli, posebno odrasli koji imaju problema sa srcem ili povišenim krvnim pritiskom. Deca ne bi trebalo da budu blizu klima uređaja i da on direktno u njih duva, što roditelji uglavnom i izbegavaju, zaključuje doktorka.

