SAVET UROLOGA: PAZITE SE OVE INFEKCIJE, POSEBNO LETI !

Sa urologom dr Đorđem Aleksićem razgovaramo na koji način letnji faktori poput visokih temperatura i povećane aktivnosti na otvorenom, mogu uticati na rizik od urinarnih infekcija.

Urinarne infekcije predstavljaju prodor bakterija u mokraćni sistem, u prethodno sterilni urin. Letnji period nosi dodatni rizik za nastanak urinarnih infekcija usled plivanja u bazenu ili moru, gde higijenski uslovi često nisu adekvatni. Duži boravak u mokrom kupaćem kostimu kao i kupanje u hladnoj reci, bazenu ili moru, značajno povećavaju rizik od nastanka urinarne infekcije, posebno kod osetljivih osoba. Usled visokih temperatura, leti se gubi veća količina tečnosti znojenjem, što uz nedovoljan unos, dovodi do dehidratacije. U ovim okolnostima urinarni putevi se slabo ispiraju što značajno povećava rizik za ulazak i zadržavanje bakterija. Vreme potrebno da se simptomi infekcije razviju je često manje od 24h.

Najčešći uzročnik urinarnih infekcija je bakterija Ešerihija. Ona je normalni stanovnik creva, dok je za urinarni trakt štetna i dovodi do infekcije. S druge strane, bakterije kao što su Hlamidija, Mikoplazma i Ureaplazma predstavljaju glavne uzročnike seksualno prenosivih bolesti, a dovode i do upale mokraćnog kanala. Osim neprijatnosti koju izazivaju u akutnoj fazi bolesti, mogu dovesti i do steriliteta.

Žene su u četiri puta većem riziku za nastanak urinarnih infekcija u odnosu na muškarce. Oko 50% žena bar jednom u životu ima urinarnu infekciju, dok čak 30% žena ima ponavljajuće urinarne infekcije.

Tipični simptomi urinarne infekcije su: učestalo mokrenje, peckanje i bol pri mokrenju, kao i promena boje urina (zamućen ili sukrvičav urin). Ovi znaci mogu biti praćeni bolovima u donjem delu stomaka i krstima. Povišena temperatura je znak da se infekcija sa mokraćne bešike proširila i na gornje delove urinarnog sistema (ureter, bubreg).

Dijagnoza urinarne infekcije postavlja se na osnovu tegoba koje pacijent ima i laboratorijskih nalaza urina i krvi. Za brzu orjentaciju potreban je nalaz urina, a definitivna dijagnoza se postavlja na osnovu nalaza urinokulture. Krvna slika i CRP pokazuju da li se infekcija zadržala na nivou mokraćne bešike ili se proširila i na bubreg.

Kada se pojave znaci urinarne infekcije, prvo treba dati urin na analizu. Na osnovu mikroskopskog nalaza urina može se brzo i lako utvrditi postojanje urinarne infekcije kao i njen stepen. U zavisnosti od nalaza urina i težine kliničke slike donosi se odluka o načinu tretmana od povećanog unosa tečnosti i davanja biljnih preparata, pa sve do momentalnog započinjanja antibiotske terapije. Kada stigne nalaz urinokulture (obično nakon 48h), moguće je promeniti antibiotik ukoliko prvobitno dat nije odgovarajući po antibiogramu.

Lečenje urinarnih infekcija se ranije započinjalo antibioticima širokog spektra, koji su nekritički davani, ne samo u smislu dužine terapije koja je često trajala i par nedelja već i u smislu davanja dve ili tri vrste „jakih“ antibiotika. Ovakav pristup je pogrešan sa više aspekata. Dovodi do razvoja otpornosti bakterija na antibiotike, štetno deluje na normalnu crevnu floru čime se ugrožava zdravlje pacijenta, dovodi do razvoja gljivičnih infekcija, koje se zatim dugo i teško leče. Na kraju ovaj pristup ne daje bolje rezultate u smislu smanjenja stope recidiva (ponavljanja) infekcije u odnosu na druge načine lečenja.

Kada je potrebno potražiti lekarsku pomoć?

Ukoliko tipični simptomi urinarne infekcije (učestalo mokrenje, bolovi i pečenje pri mokrenju) ne prestaju i pored povećanog unosa tečnosti i primene biljnih preparata, ako dođe do pojave krvi u urinu, u slučaju da se uz simptome urinarne infekcije javi i povišena temperatura, ili ako se urinarna infekcija javila kod dijabetičara ili trudnica, obavezno treba potražiti medicinsku pomoć.

Tretman većine urinarnih infekcija bi se mogla započeti biljnim preparatima, a potom bi se u zavisnosti od težine kliničke slike, laboratorijskih nalaza urina i početnog odgovora na terapiju, ukoliko je potrebno, mogla nastaviti antibioticima.

Kako provesti leto bez briga?

SAVETI UROLOGA

Istuširajte se uvek pre i posle plivanja u javnim bazenima

Izbegavajte sedenje na ivicama bazena, naročito ako je drvena podloga

Pravite česte pauze za odlazak u toalet tokom putovanja

Unosite dovoljno tečnosti

Presvlačite mokar kupaći kostim

Izbegavajte kupanje u hladnom moru ili reci

U putnu apoteku spakujte neki biljni preparat kao što je Naturoplex®

