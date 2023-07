RADITE OVE VEŽBE I UŽIVANJE U INTIMNOM ODNOSU ĆE BITI VEĆE: Nisu naporne, sigurno ste ih barem nekad praktikovali, a evo i šta su!

Jednostavne vežbe koje možete da radite bukvalno bilo kada i bilo gde, a da pritom utičete na jačanje karličnih mišića, nemaju samo namenu sprečavanja nekontrolisanog mokrenja, već i bolje seksualne funkcije.

Kegelove vežbe prvi je u u okviru jednog istraživanja u vezi sa funkcijom bešike opisao dr Arnold Kegel 1948. godine. Tragajući za načinom koji može da ojača mišiće donjeg dela karlice i spreči nevoljno mokrenje, osmislio je jednostavan, ali i efikasan princip.

Kegelove vežbe utiču i na rad drugih organa u abdomenu

Jačanje mišića karlice ima prvenstveno za cilj da spreči nekontrolisano mokrenje kod žena. Međutim, vremenom su Kegelove vežbe dobile primenu i kod nekih drugih problema. Slabljenje mišića, u kojoj god regiji tela da se nalaze, oslabljuje funkciju drugih organa.

Mišići donjeg dela karlice podupiru i drže druge organe u utrobi. To su materica, bešika i creva. Njihovo slabljenje dovodi do niza problema, od slabijeg varenja i manje pokretljivosti creva, urinarne inkontinencije, do nemogućnosti maksimalnog uživanja u intimnim trenucima.

Ako zid bešike popusti, do nekontrolisanog mokrenja može da dođe i kada se nasmejete, kijate ili kašljete.

Spuštena materica se javlja često, a i tada mogu da pomognu Kegelove vežbe

Kod ženskih osoba u poznim godinama, organi iz donjeg tela utrobe mogu da se spuste gotovo do vaginalnog otvora. Takvo stanje poznato je kao spuštena materica.

Karlični mišići slabe iz različitih razloga. Nije samo trudnoća uzrok, a jedan od najčešćih je višak kilograma. Međutim, žene su često zbunjene saznanjem da čak i ako se nisu porodile, njihovi mišiću karlice mogu da oslabe. Takođe, većina nije informisana da radeći Kegelove vežbe, ovakva stanja mogu i da preveniraju, i da kontrolišu.

Kako se rade Kegelove vežbe protiv nekontrolisanog mokrenja

Kod Kegelovih vežbi karakteristično je to što ih mnoge žene u stvari rade, a da toga nisu ni svesne. One nisu fizički zahtevne niti opterećujuće, i može lako da ih uradi bukvalno svaka žena. Suština je u ciljanom zatezanju vaginalnih mišića.

Napravite pokret poput onog kada želite, recimo, da zaustavite mokraću ili sprečite ispuštanje gasova. Stegnite mišiće i zadržite tako 10 sekundi. Potom ih opustite. Ponovite 10 puta. Ako imate neki od navedenih problema, radite ih 3 puta dnevno.

Nemojte u toku mokrenja raditi Kegelove vežbe, jer stezanje zadržava mokraću

Ako vam je zadržavanje u trajanju od 10 sekundi previše zahtevno, počnite sa 3 ili 4 sekunde. Postepeno povećavajte sekundažu i dozirajte napor.

Nikako nemojte raditi ove vežbe tako što ćete prekidati mokrenje. Za to takođe postoji više razloga. Ako prekidate mokrenje zatežući mišiće bešike, nećete je do kraja prazniti, pa će tako biti sklonija upalama i infekcijama.

Takođe, wc šolje su rezervoari bakterija i mikroorganizama, koji tako mogu lakše da prodru u bešiku.

Kada steknete formu, pojačajte tempo i intenzitet

Ukoliko vežbate svakodnevno, steći ćete rutinu i formu, pa možete da ih intenzivirate. Stegnite i opustite mišiće 20 puta brzo. Idealan tempo je jedno stezanje u sekundi, ili tek nešto duže. Nakon kratke pauze, napravite još jedan krug.

Radite dva ovakva pojačana turnusa dnevno, a protokom vremena, kada osetite da ste u mogućnosti, povećavajte broj kontrakcija do 75 po setu. I za ovaj pojačani broj neće vam biti potrebno više od dva ili tri minuta, u zavisnosti od brzine kojom radite jednu kontrakciju (stezanje).

Kegelove vežbe poboljšavaju i žensku seksualnu funkciju

Dr Kegel je nastavio da prati žene koje su radile Kegelove vežbe zbog bešike, i 1952. objavio novu studiju. Novi, doduše sporedni zaključak u odnosu na primarni cilj (sprečavanje urinarne inkontincije), bio je da će žene, ako na ovaj jačaju unutrašnje vaginalne mišiće, povećati i uživanje u seksu.

Kada jačaju vaginalni mišići, seksualni odnos je manje bolan, pa je logično i da je uživanje i seksualnom činu veće. Pojačava se prokrvljenost, što znači da je ovaj deo tela senzitivniji na dodir i stimulaciju. Tokom intimnog čina, isti mišići na isti način kontrakuju, pa je moguće da će „boljom formom“ vaših vaginalnih mišića i stimulacija partnera biti jača.

Prednost Kegelovih vežbi u odnosu na druge

Najveća je svakako to što Kegelove vežbe mogu da se rade bilo kada i bilo gde. Efikasne su bz obzira na to da li sedite, stojite ili ležite. S vremenom ćete biti u mogućnosti da ih bez problema radite i dok ste u pokretu. Možete ih raditi čak i u autobusu, na poslu, dok pričate telefonom ili u toku ispijanja kafe sa prijateljima.

