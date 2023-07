ŽENA UŠLA U KUPATILO KOD ROĐAKE DOKTORKE PA SE ŠOKIRALA: Je li moguće da joj je ovo kod WC šolje?!

U jednoj od Fejsbuk grupa namenjenih zdravom životu jedna žena opisala je svoj šok po ulasku u toalet kod svoje rođake koja je inače doktorka. Kako kaže, ta njena rođaka je velika "čistunica", ipak, jedna stvar pored WC šolje joj je bila neobična.

Kako je napisala, bila je u poseti kod rođake u Beogradu, koja ima stan "tip-top", skroz nov i renoviran.

"Dragi članovi, bila sam nedavno kod rođake koja je doktorka. Ona ima prelep stan i prelepa kupatila. Pišem vam ovo jer sam se, malo je reći, šokirala", počinje svoju objavu ova žena.

Kako kaže, njen šok se desio u kupatilu.

"Morala sam u toalet, a tamo pored WC šolje me je dočekalo, da tako kažem, iznenađenje. Na držaču je bio braon toalet-papir. Skroz braon! Ja sam navikla na beli, pa mi je ovo bilo čudno. Takođe, ona nije imala nijednu rolnu belog papira u celom kupatilu. Imala je jedno veliko pakovanje braon papira, tako da mislim da je to zapravo taj papir koji je bio na držaču", napisala je ona.

Kako je navela, papir je bio mekan kao pamuk i delovao je skroz prirodno na dodir.

"Prešla bih na takav papir, jer je baš mekan i deluje mi skroz prirodno, piše da je 100 odsto celuloza, ali nisam dosad koristila, pa me zanima da li je neko od vas probao nebeljeni papir?", napisala je.

Ostali članovi su je umirili rečima da je jedino braon toalet-papir dobar za telo, a neki nisu štedeli reči.

"Izvini, ali je li realno da u 2023. godini ne znate za nebeljeni, braon papir i, još gore, koristite beli?"

"Nadam se da bar za decu, ako ih imate kupujete braon papir"

"Ne razumem zašto koristite beli papir? Ja ne znam nikog ko to koristi više, bukvalno su svi prešli na ovaj od celuloze"

"Ja sam pre dve godine prešla na braon papire i braon ubruse. Kupujem Perfeks, jer sam pročitala da ima sertifikat za proizvodnju nebeljenog papira. To nema svaki proizvođač. I to vam nema veze sa recikliranim, kad je nešto od 100 odsto celuloze, to znači da je skroz prirodno", naglasila je jedna članica.

