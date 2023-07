SMEH ILI PLAČ MOGU ZA NJU BITI SMRTONOSNI! Nataša boluje od RETKOG poremećaja: Isplanirala sam i svoju SAHRANU! Ovo su simptomi

Za Natašu Kouts (27), gimnastičarku iz Notingema, svakodnevni život može bukvalno biti i poslednji

Čak i smeh, plač ili obično znojenje mogu biti smrtonosni za nju.

Nataša boluje od retkog poremećaja koji znači da je svakodnevno suočena sa svrabom, otocima i migrenama, zbog čega je već više od 500 puta završila u bolnici.

Sindrom aktivacije mastocita (MCAS) je imunološki poremećaj koji uzrokuje da Natašino telo reaguje ekstremno alergijski, čak i na najjednostavnije stvari kao što je znojenje ili smeh.

Okidači se razlikuju od osobe do osobe, zavisno od težine stanja i mogu se menjati tokom vremena.

Međutim, za gimnastičarku postoji toliko mnogo potencijalnih okidača da nikada ne zna odakle će doći sledeća reakcija.

Sa 18 godina Nataša je imala prvi anafilaktički šok i rečeno joj je da je to "jednokratna reakcija", ali osam godina kasnije i dalje mora da spava sa EpiPen-om pored sebe i obučava svoje prijatelje kako da ga koriste.

– Održavati sebe u životu je posao sa punim radnim vremenom – rekala je ona.

Dodala je da je isplanirala sopstvenu sahranu u 20. godini, jer se oseća kao “tempirana bomba”.

Nataša je spričala da je zamalo umrla u noćnom izlasku sa prijateljima, pre nekoliko godina, nakon što je upala u anafilaktički šok od napada smeha.

Kada joj kosa poraste, na njenoj glavi se pojavljuju mučni plikovi i opekotine – a čak i kada plače, suze izazivaju crveni osip na njenom licu.

Takođe, određena hrana može biti u redu jednog dana, a da je skoro ubije sledećeg.

– Alergična sam na jake emocije – rekla je Nataša i dodala:

– Svaka promena statusa kvo mog tela, bilo da se smejem, plačem, da sam tužna ili pod stresom, može da izazove hemijsku reakciju. To se dešava skoro svaki dan i bila sam hospitalizovana više od 500 puta. Kada osetim da počinje, uznemirim se i pokušavam da to potisnem, inače ću imati lošiju reakciju, to je začarani krug. Alergična sam na sprejeve za telo, proizvode za čišćenje i mirisne sveće. Jedenje je još uvek pomalo kao ruski rulet. Hrana koja je dobra danas bi mogla da mi sutra izazove alergijsku reakciju.

Gimnastičarka se godinama bori sa ovim bizarnim stanjem i živi u strahu od svoje sledeće reakcije.

Posle prvog anafilaktičkog šoka, bila je prestravljena.

– To je bilo moderno mučenje i više nego zastrašujuće, jer nikad nisam znala šta će izazvati sledeću reakciju. Medicinari su bili jednako zbunjeni kao i ja. Morala sam da naučim da živim sa tim stanjem, s obzirom na to da za njega ne postoji lek – zaključila je Nataša Kouts.

(Kurir.rs/Naj žena)

