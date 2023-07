DR PERIŠIĆ OTKRIO ŠTA JE LOŠE ZA NAŠA CREVA: Jedno voće Srbi obožavaju i jedu svaki dan, a nije dobro za stomak zbog nadimanja

Izbegavajte jabuke ukoliko patite od nadimanja ili neprijatnog osećaja u crevima kome ne znate uzrok

Danas, sve više ljudi pati od problema sa crevima, kao što su gasovi, nadimanje, poteškoće sa varenjem, nervozna creva. Nezdrav život, ishrana i manjak fizičke aktivnosti glavni su uzročnici toga. Kroz hranu najviše unosimo zdrave materije, ali i one štetne.

foto: Printscreen/Tik Tok

Gastroenterolog dr Vojislav Perišić otkrio je šta je uzrok nadutosti u 75 odsto slučajeva.

- Gasovi u crevima u 75 odsto slučajeva su posledica fermentacije hrane. Fermentiraju ugljeni hidrati koji nisu skrobni, a to su neskrobni fermentabilni ugljeni hidrati, a ako se oni nedovoljno svare, onda imamo džibru u trbuhu. To ima 16 odsto ljudi - rekao je on.

foto: Printscreen/Prva TV

Jabuka pravi veliki problem stomaku

Doktor Voja Perišić kaže da ovi problemi mogu da budu izuzetno neprijatni, ali rešenje se može kriti u izbacivanju namirnica koje najčešće prave problem.

Nerastvoriva vlakna iz jabuka onima koji pate od sindroma nadraženih creva, a koji napada više od jedne od pet žena u toku života, mogu da izazovu probleme. Spomenuta vlakna fermentiraju u gasove, koji izazivaju bolove i nadimanje.

Kako se zaštititi

Izbegavajte jabuke ukoliko patite od nadimanja ili neprijatnog osećaja u crevima kome ne znate uzrok. Nemojte da jedete jabuke, ali ni bilo koje drugo voće svaki dan, jer su vašim crevima potrebne različite vrste vlakana.

foto: Printscreen/Youtube

Doktor Šaron Koen otkriva koje tri namirnice najviše oštećuju sluznicu creva i dovode do potencijalnih problema i bolesti. U pitanju su prerađena hrana, gluten i previše šećera!

Prerađena hrana

Prerađena hrana je podvrgnuta mnogim proizvodnim procesima kako bi se dodatno produžio rok trajanja. Zbog toga se u njoj nalaze aditivi i konzervans.

"Aditivi, konzervansi i veštački sastojci u prerađenoj hrani mogu iritirati sluznicu creva. Pored toga, obično imaju malo vlakana i mnogo nezdravih masti, što može negativno da utiče na zdravlje creva. Da biste to izbegli, odlučite se za celu, neprerađenu hranu kao što su voće, povrće, cela zrna i nemasni proteini", kaže ona.

Gluten

Trend dijete i ishrane bez glutena godinama dobija veliku popularnost. Doktorka savetuje izbacivanje žitarica iz ishrane koje sadrže gluten kao što su pšenica, ječam i raž. Ove žitarice moguda izazovu imunološku reakciju i gastrointestinalno oštećenje kod pacijenata osetljivih na gluten i celijakije. Takođe, gluten može da izazove upalu creva.

foto: Kurir televizija

Previše šećera

Šećer izaziva zavisnost, može vremenom da dovede do taloženja masti i rizik od dijabetesa, pa čak i do ozbiljnih zdravstvenih rizika kao što su bolesti srca. Međutim, oni su takođe opasni za sluznicu creva.

"Ishrana bogata rafinisanim šećerima i veštačkim zaslađivačima može da poremeti ravnotežu crevnih bakterija. Štetne bakterije i kvasac razmnožavaju se zahvaljujući šećeru, što može da doprinese upali creva", ističe doktorka.

Nasuprot tome, ona preporučuje zdravije zamene kao što su med, javorov sirup ili stevija u umerenim količinama.

(Kurir.rs/NajŽena)

