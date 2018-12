PRAVI MUŠKARAC VODI RAČUNA O IZGLEDU I ZDRAVLJU: Evo kako da uživate u slatkišima, a da se mišići ne opuste i da se ne ugojite!

Šta je neophodno našem organizmu za regeneraciju svih ćelija i očuvanje zdravlja svih organa? Naravno, u pitanju su proteini, koji su uz to zaslužni i za pravilan rast i razvoj mišića, kostiju i tkiva, jer su osnovna komponenta svakog sistema u telu, od imunog do digestivnog.

Da bismo bili zdravi, moramo da unosimo dovoljno proteina na dnevnoj bazi, i to 0.8 grama po kilogramu telesne težine.

Proteini su ključni i za vitku liniju, pa ih muškarci i žene koji vežbaju unose dodatno kroz suplemente, kao i kroz namirnice koje obiluju proteinima.

Oni koji paze na ishranu i vežbaju znaju koliko je teško strogo se pridržavati zdrave hrane, pa bi voleli da mogu da pronađu idealan proteinski slatkiš koji će im zadovoljiti i psihičke i fizičke potrebe - da bude fenomenalnog ukusa i zadovolji receptore željne dobrog ukusa, ali i da njegov sastav bude kvalitetan i da nam pomogne da budemo zdravi!

Predstavljamo vam Seven Heaven proteinski sladoled, sa čak 24 odsto proteina u 100 grama!

Nastao u saradnji sa najpoznatijim proizvođačem suplemenata, a izrađen od prirodih italijanskih baza i svežeg mleka, Seven Heaven proteinski sladoled se izuzetno lako i brzo vari.

Izaberite da li će to biti ukus vanile ili čokolade, u oba slučaja nećete pogrešiti, jer će vas punoća ukusa, savršeno kremasta struktura i bogata aroma ostaviti bez teksta već nakon prvog zalogaja!

Naši korisnici kažu da je sjajan osećaj kada možete da doživite magiju ukusa, a da ujedno znate da unosite proteine, da ćete ostati fit, i da što je najvažnije - nemate grižu savesti da ćete dobiti koji kilogram viška! Uživajte u Seven Heaven proteinskom sladoledu, koji će postati vaš najbolji saveznik za sjajan izgled i top fizičku formu!

Ono što naše korisnike posebno raduje, je to što su Seven Heaven sladoledi na dohvat ruke - kada pozovete broj telefona 066 66 00 330, oni vam na teritoriji Beograda stižu u roku od samo 45 minuta, i to bez troškova dostave!

Brinite o sebi, svom zdravlju i fizičkom izgledu, ali bez uskraćivanja u uživanju u rapsodiji ukusa! Obradujte sebe, drage ljude i dosegnite sedmo nebo u trenutku!

OVDE možete poručiti svoju kombinaciju premium kvaliteta, bez veštačkih boja, aroma i elmugatora, na potpuno prirodnoj bazi!

(Stil.kurir.rs/ Foto: Promo)

