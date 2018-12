(+18) MASTURBIRAM OD ČETVRTE GODINE, TO MI JE DRAŽE OD SEKSA! Šok ispovest hrvatske profesorke: Bilo je dana kad sam se ZADOVOLJAVALA satima izležavajući se u krevetu! MARINA ISKRENO O SVIM DETALJIMA

Autorski tekst spisateljice, radisjkog voditelja i nekadašnje profesorke hrvatskog jezika Marine Krleže o masturbaciji, posebno ženskoj, izazvao je veliku pažnju.

Marina je rešila da ispriča svoju priču stavljajući akcenat da ako to radite nemate razloga za stid jer se radi o nečemu što jednako prirodno kao i što su uzimanje hrane, vode...

Prenosimo vam deo njenog autorskog teksta uz neznatna skraćenja.

"Oduvek se smatram velikom masturbatorkom. Volim taj naziv po uzoru na Dalijevu sliku 'Veliki masturbator' iz 1929. godine koju sam otkrila u srednjoj školi i do danas mi je draga. Zdušno priznajem da sam ženska verzija tog Dalijevog dela.

Volela bih jedino da sam u životu bila okružena s više žena koje glasno zagovaraju taj ugodni čin praktikovanja telesne ljubavi sa samom sobom.

Mislim da ću dobro upamtiti današnji datum kad sam javno odlučila napisati indikativnu misao iz naslova. Tu rečenicu iz mojih usta već decenijama slušaju i odobravaju svi koji me lično znaju. Oduvek mi je stavljala osmeh na lice jer ako me išta u većem delu života toliko opuštalo i veselilo, bila je to masturbacija.

Žene gotovo nikad ne pričaju u masturbaciji



Osećaj kad o tome sad javno pišem je pomalo kao da izlazim iz ormara, iako u ormaru nikad nisam ni bila, uprkos tome što me je društvo od malih nogu pokušavalo zatvoriti kad je seksualnost u pitanju, baš kao i sve vas. O načinima kako je to društvo činilo, pisaću ispod. Kakogod, nisam se baš prilagođavala tom društvu. Kad mi se masturbiralo i razgovaralo o masturbaciji, to sam činila.

Razgovarati o njoj u seksualnom kontekstu bilo mi je lakše s muškarcima – prijateljima i ljubavnicima. Prijatelja je uvek bilo mnogo, a ljubavnika sasvim dovoljno. Sa ženama se razgovor o masturbaciji sprovodio puno teže, zapravo vrlo retko.

U neseksualnom pak kontekstu (sociološkom, medicinskom i još pokojem) o masturbaciji uopšte nije bilo reči – ni na televiziji, ni među roditeljima i rodbinom, ni u školi. Kad smo to jednom na biologiji uzgred spomenuli, pojava je bila prikazana kao da se odnosi isključivo na muškarce. Ispadalo je da žene ne masturbiraju pa sam zapitala je li sa mnom sve u redu, jesam li normalna.

Ako frojdovski gledamo na tu problematiku, shvatićemo da dete, od kad mu se počne buditi libido do okvirno prvog seksa, ima dobrih deset godina života. I šta onda treba raditi u međuvremenu? Čekati u neznanju?

To je kao da tijelu koje je gladno, godinama ne dajete hrane, s tom razlikom što će vam bez hrane telo umreti, a bez užitka neće. Ali zašto sputavati želju za užitkom? Zar je on zaista tako loš, pogotovo ako ga postižemo sami sa sobom, zaštićeni od trudnoće i polnih bolesti?

O tome me prvi pitao sveštenik na ispovedi

Zamislite da ste mlada osoba (lično masturbiram od 4. godine života) koja u nečemu uživa čitavo svoje detinjstvo i ranu mladost, a o tome ni s kim nije progovorila ni reč. Ni slovo. Nikome nije mogla priznati da masturbira, iako je to ljudski čin, baš kao jedenje hrane ili pijenje vode. To je nešto evolucijski nagonsko i prirodno, nešto što ne potičemo sami nego je u nama. Dogodilo vam se to? Onda znate. Mora li se to događati i budućim generacijama? Ne mora.

Pretpostavljam da me je o masturbaciji prvi pitao sveštenik na ispovedi, na pripremi za prvu pričest, a na temelju crkvenog molitvenika u kojem su se masturbacija i seksualni odnos pre braka tretirali kao greh koji sveštenik oprašta, ali itekako pamti. Sveštenik bi me pitao jesam li grešila bludno. Iako mi je taj prilog uvek bio prilično blesav i sadržajno nepovezan s osećajem prijatnosti koji je u meni izazivao, odgovarala sam vrlo sramežljivo i iskreno da – jesam.

Znao me, takođe, pitati jesam li pritom uživala. Pognute glave priznavala sam da jesam i u sebi osećala veliki stid. Zbog tog neugodnog osećaja poniženja, danas pišem ovu kolumnu jer ne želim da se ijedno dete ikad više zbog toga tako oseća

U mladosti je bilo dana kad sam masturbirala satima i po tome bila identična brojnim svojim muškim prijateljima, izležavajući se u krevetu prestajući brojiti orgazme posle petog. Znalo ih je biti 7-8 dnevno.

Danas, u 39. godini života, maksimum mi je 3-4 dnevno. U proseku masturbiram 2-3 puta tjedno, ali izuzeci uvek postoje i ponajviše zavise o spoljašnjim okolnostima.

Činjenica je da, kako čovek stari, masturbaciju ipak želi nešto ređe nego u mlađim danima. Možda čak i ne zato što mu telo pomalo stari i libido polako splašnjava, nego naprosto zato što svoje vreme koristi na važnije i produktivnije stvari (rad, odgajanje dece, posao, zaradu, jesam li spomenula materijalnu stranu života?).

Jer čovjek može imati ne znam kako zdrav libido, ali njime se zasigurno ne plaćaju stanarine, krediti i komunalije.

Lično je volim čak i više te je praktikujem češće od seksa, povodeći se onom starom narodnom – sa sobom si čitav život, a s ljudima nisi uvek. Davanje ljubavi je prekrasna stvar, ali da bismo se mogli (pre)dati drugome, trebamo najpre voleti i znati zadovoljiti sebe."

KO JE MARINA KRLEŽA

Marina Krleža rođena je 1978. godine. Nakon završene Prve gimnazije Varaždin, godinu dana boravi u Londonu. Dugi niz godina radi na radio-stanicama kao novinar, voditelj, urednik nekolicine emisija... Do 2016. godine sedam godina radi kao profesorka hrvatskog jezika u osnovnim i srednjim školama te u privatnim školama za pripreme državnih matura.

