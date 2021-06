GODINU DANA KASNIJE I 43 KG MANJE: Saznajte kako je Miroslav period svog najvećeg poraza preokrenuo u svoju korist!

- Prošla godina 2020. nikome nije bila sjajna, zbog epidemije i svega, ali meni je definitivno bila užasna. Sve je započelo kad smo se supruga i ja razišli. Danas, godinu dana kasnije bližimo se kraju razvoda koji nisam želeo, ali sam se nekako pomirio sa tim. U februaru prošle godine mi je Nevena rekla da je više ne privlačim. Kad sam pogledao svoje slike u odnosu na ono kad smo se upoznali, zgadio sam se.

- Odmah sam počeo da menjam svoje prehrambene navike i prestao sam da jedem nakon 21h uveče jer sam tada unosio ubedljivo najviše nezdrave i visokokalorične hrane.

- Tokom te 2020. godine sam primio nekoliko udaraca koji su me naterali da se potrudim još više. U maju sam saznao da se moja supruga dopisuje s jednim kolegom i da se viđaju nasamo i van posla. To je bilo otprilike u vreme kada sam primetio da je prestala da se trudi oko našeg braka. Tada sam stvari shvatio ozbiljnije i otišao kod nutricioniste. U početku je bilo sjajno, ali mi je sve to planiranje obroka vremenom postalo naporno. Uprkos tome što sam video rezultate, prestao sam da se pridržavam saveta nutricioniste.

- U septembru je moja supruga podnela zahtev za razvod, a meni je to bio još jedan podsticaj da je krajnje vreme da preuzmem kontrolu nad svojim životom. Dve nedelje kasnije od zajedničke prijateljice sam saznao da se moja supruga već viđa sa nekim drugim i to mi je bio jasan znak da je među nama definitivno sve gotovo.

- Posle svega toga, otprilike mesec dana kasnije, zakačio sam virus i izgubio osećaj za ukus i miris. Osećao sam se toliko usamljeno i odsečeno od čitavog sveta, kao da nikome ništa ne značim i da nestanem, niko ne bi ni primetio.

- U odsustvu drugih pametnijih ideja, sedeo sam sam i visio na internetu. Onda sam naišao na Green Fit biljne kapi, iskustvo nekog zadovoljnog korisnika. Poistovetio sam se donekle sa njim i pomislio da bih možda mogao da ih probam.

- Poručio sam kapi odmah i kada su stigle krenuo sam da ih pijem prema uputstvu, ali sam ignorisao jelovnik i savete o fizičkoj aktivnosti.

- Voleo bih da mogu da kažem kako sam bio u teretani svaki drugi dan, ali moji treninzi su bili minimalni. Uglavnom tu i tamo bih prošetao kilometar ili dva. Kupio sam bio i eliptiku još pre, ali je ona uglavnom skupljala prašinu. Dakle, pozitivan rezultat je definitivno bio najvećim delom zbog Green Fit kapi.

- U februaru 2020. kada je Nevena objavila početak kraja, imao sam 144 kg, a sada sam spao na 101! Prezadovoljan sam i planiram da nastavim dalje sa ovim biljnim kapima, a trudim se i da što više budem aktivan, da se hranim zdravije i da manje pijem.

- Moj zet (bivši poluprofesionalni košarkaš) predložio mi je da smršam još malo pre nego što počne da trenira sa mnom. Tako da će moj cilj u sledećoj godini biti da radim na definiciji i sticanju mišićne mase. Ponosan sam na to gde sam danas s obzirom na sve što se događa. Sve ovo radim za sebe i za svoju ćerkicu da bih mogao da držim korak s njom u parku. Verujem da budućnost sprema dobre stvari za mene!

foto: Promo

Green Fit biljne kapi za mršavljenje predstavljaju kombinaciju tinktura i ekstrakata čiji aktivni sastojci pospešuju metabolizam, regulišu probavu i eliminaciju suvišne tečnosti, te na taj način olakšavaju

razgradnju masnih naslaga. Kapi povoljno deluju na smanjenje i održavanje željene telesne težine.

DOZIRANJE I VREME TRAJANJA:

Green Fit biljne kapi uzimaju se dva puta dnevno, ujutru i uveče po 75 kapi i traju oko 10 dana. 3 bočice ovih kapi su dovoljne za mesec dana. Za najbolje rezultate vam preporučujemo da koristite Green fit biljne kapi 2 meseca u kontinuitetu (6 bočica), a na dalje po potrebi.

Cena Green Fit biljnih kapi iznosi 1.500 rsd i možete ih naručiti klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Cena paketa 2+1 gratis (2 bočice kupite, treću dobijete gratis) iznosi 3.000 rsd i možete ga naručiti klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Preuzmite stvar u svoje ruke i rezultati neće izostati!

Poslušajte savete doc dr sc Branke Filipović, kako da prirodnim putem rešite problem prekomerne telesne mase:

Promo tekst