ANTISTRES LAMPA: Svetlo koje smiruje, opušta i odmara + dekoriše prostor!

Lampe same po sebi imaju dvostruku ulogu, a to je i da daju dovoljno svetla u prostoru i da ga na neki način ukrase. Međutim, postoji lampa koja zahvaljujući svom izgledu i intenzitetu svetla može i da vas relaksira, a to je takzovana MESEC LAMPA – pogledajte je OVDE!

Mesec lampa dobila je ime upravo zbog sličnosti sa mesecom – okrugla je i reljefasta tako da imitira njegove reljefe. Takođe, ona sija vrlo nežnim, diskretnim svetlom, pa deluje jako opuštajuće kada vam sija u prostoriji. Pomaže vam da se fokusirate na mir, na lepe misli. Zato je idealna i za dnevnu i za spavaću sobu, a dobra je i za dečiju, naročito za prostorije za bebe u kojima je tokom cele noći potrebno nešo slabije svetlo.

Ova mesec lampa menja boje: lagano lupnete prstom po lampi i menjate dok ne dođete do željene boje. Boje koje se smenjuju su žuta, narandžasta, zelena, plava i roze, a poslednja faza je faza u kojoj se boje smenjuju same jedna za drugom.

***Danas se ova mesec lampa može po AKCIJSKOJ ceni poručiti OVDE ili na broj 011/6 888 999.***

Lampa radi na USB kabl, prečnik joj je 15 cm, a uz nju se dobija drveno postolje koje se uklapa sa izgledom lampe. Zbog tako čarobnog izgleda sjajna je kao poklon nekim dragim ljudima ma koji povod da je u pitanju: useljenje, rođendan, godišnjica i slično.

