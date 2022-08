ČUČNJEVIMA MOŽETE DA UBRZATE METABOLIZAM: Ova vežba jača CELO TELO, a evo koliko ponavljanja treba da biste videli pomak

Osim što jačaju mišiće gluteusa i bedara, čučnjevima ćete poboljšati držanje tela i ravnotežu. Vežbanje čučnjeva takođe će ubrzati metabolizam, što će podstaći brže sagorevanje masnoća i rezultirati gubitkom kilograma.

Sve u svemu, redovno izvođenje čučnjeva poboljšaće kvalitet života i olakšati svakodnevne zadatke i obaveze.

Pravilno izvođenje

Za početak je važno da znate kako se čučnjevi pravilno izvode: kad smo u položaju čučnja, važno je da kolena ne idu preko vrha nožnih prstiju. Ako ih pravilno izvodite, tokom svakog ponavljanja, odnosno vraćanja iz čučnja u početni položaj, osetićete kontrakcije mišića gluteusa.

Ako ne osećate da se mišići zatežu, onda vrlo verovatno prenosite težinu tela na prednji deo stopala umesto na pete. To znači da većinu posla odrađuju kvadricepsi, a ne mišići gluteusa. Kako biste to ispravili, prebacite težinu tela na pete i stisnite gluteus dok se vraćate u početni položaj. Tokom vežbanja osetićete žarenje u zadnjici. Većina stručnjaka savetuje izvođenje seta od deset do 20 ili 30 čučnjeva dnevno, dva do tri puta nedeljno.

Plan izvođenja:

20 čučnjeva dnevno - savršeno za početnike. Ako dodajete čučnjeve svom programu vežbanja, na početku ne bi trebalo da izvodite više od 20 čučnjeva. Kad vam to postane lako, možete povećati broj čučnjeva.

50 čučnjeva dnevno - odlično za one koji žele da ubrzaju metabolizam.

100 čučnjeva dnevno - idealno za ljude koji žele da vide ili osete brojne rezultate vežbanja, uključujući povećanje mišićne mase, bolju izdržljivost i uopšte promenu načina života.

