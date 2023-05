KOJE KOZMETIČKE PROIZVODE NE BI TREBALO MEŠATI I ZBOG ČEGA? Povedite računa i obratite pažnju na OVE sastojke za negu kože

Ponekad nam se čini da kozmetički proizvodi koje kupujemo nemaju efekta. Pa pokušavamo da koristimo više njih odjednom.

Međutim, pojedini sastojci za negu kože ne smeju da se mešaju. Evo šta treba da znate.

foto: Shutterstock

Sastojci za negu kože koji ne smeju da se mešaju

Neki sastojci u kozmetičkim proizvodima za negu kože mogu biti agresivni ili opasno da reaguju u kombinaciji sa nekim drugim sastojkom. Zbog toga morate biti oprezni pri kombinovanju više produkata. Osim opekotina i dermatitisa, možete zaraditi alergiju.

Komponente svih seruma i krema su hemijski agensi koji pokreću određene procese u tkivima. Interval između nanošenja krema i seruma je obično 1-5 minuta. Aktivni sastojci se mešaju na koži i stvaraju hemijsku reakciju.

Retinol (retinoična kiselina, vitamin A) i kiseline

Retko se kombinuju kiseline sa retinolom, naročiti AHA i BHA kiseline. Međutim, postoje nijanse. Retinol se koristi u tretmanima protiv starenja i za lečenje akni. Po pravilu, kozmetolozi preporučuju korišćenje pena i gelova za pranje koji sadrže kiseline. Ako koža nije veoma osetljiva, onda je prihvatljivo koristiti kiselinu, a zatim naneti serum retinola.

foto: Shutterstock

Sa druge strane, Pogrešno bi bilo koristit tonik sa AHA i BHA kiselinama i odmah naneti kremu koja sadrži vitamin A. Takođe, nemojte stavljati serum sa retinolom i potom kremu sa glikolnom kiselinom. Postoji šansa da će ova kombinacija izazvati jaku iritaciju, mikro-upalu i pigmentaciju. Najbolje bi bilo da nedelju dana koristite kiseline, a zatim retinol. Takođe, najbolje bi bilo da se konsultujete sa kozmetičarem.

Retinol i askorbinska kiselina (vitamin C)

Obe komponente su veoma efikasne u borbi protiv hiperpigmentacije. Međutim, ako koristite oba sastojka u isto vreme, spajate dva alergena koji mogu povećati iritaciju i izazvati alergijsku dermatozu. Čak i ako niste imali alergijske reakcije, ne znači da ih nećete razviti. Ako želite da koristite porizvode sa ovim sastojcima, najbolje je kremu sa retinolom naneti uveče, a sa vitaminom C ujutro.

Sastojci za negu kože: Peptidi i kiseline

Peptidi su komponente koje efikasno deluju same po sebi. Bilo je mnogo studija koje su potvrdile nisku efikasnost peptida u kombinaciji sa kiselinama. Dakle, ako ne želite da smanjite efikasnost krema sa peptidima, onda nemojte nakon nanošenja koristiti piling sa kiselinama.

Probiotici i kiseline

Probiotici su veoma osetljivi na pomoćne komponente i svaka oksidacija može ublažiti njihovo dejstvo. Ovo posebno važi za ljude sa problematičnom kožom. Zbog toge ne treba kombinovati probiotičke proizvode i aktivne tonike i losione koji sadrže kiseline odjednom. Rasporedite ih ujutro i uveče.

foto: Shutterstock

Šta treba da znate o kiselinama?

Kiseline nemaju toliko konstruktivnu koliko destruktivnu funkciju. One imaju štetan uticaj na patogenu mikrofloru i smanjuju aktivnost lojnih žlezda. To ih čini veoma važnim u lečenju akni i drugih sličnih dermatoza. One takođe uništavaju pigment i uklanjaju ga, a to je važno za hiperpigmentaciju. Ako želite da kombinujete različite vrste kiselina, onda zapamtite da u većini slučajeva oni pojačavaju efekat jedna drugoj.

U svakom slučaju, nikada nemojte samostalno kreirati svoje metode nege kože. Nepravilno pomešani sastojci za negu kože mogu napraviti više štete nego koristi. Konsultujte se sa kozmetologom ili dermatologom koji će vam pomoći da nađete pravo rešenje.

(Kurir.rs/Lepota i zdravlje)

