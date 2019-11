Adrija medija grupa i dm drogerie markt izabrali dobitnike konkursa „Koja je tvoja motivacija da zasadiš drvo“

Z bog kiseonika A ktivizma S lobode A ngažovanosti D ruštvene odgovornosti I ekološke svesti D rvorede zasadimo za buduću decu i njihove R oditelje, za one koji će pod njima da se V ole O ve nedelje buduća šuma te zove! Kiš ima svoju ulicu divljih kestenova, Balašević bagrem pod kojim se ljubi, Dugmići lipu koja cvati, moji đaci u dvorištu brezu koja nestašluke pamti, moj deka stoletni orah koji nosi ljuljašku, a svi mi imamo priliku da zasadimo drvo koje će nekada postati nečije tajno mesto, svedok nečijih suza, mesto susreta, mesto pentranja, drvo koje će ukrasiti postojeći pejzaž, drvo koje će videti i slušati, pamtiti i ovekovečiti, dobro drvo u čijim listovima, granama ili kori će neko prezimiti ili nahraniti se, drvo koje će periodično da zeleni i žuti, cveta i ogoljava se. Ogolimo i mi svoj egocentrizam, srušimo zid samodovoljnosti, pogledajmo preko svoje ograde, pogledajmo u bližu budućnost i shvatićemo da drveće diše i miriše za nas, a mi pomoću njih. Drvo zasadi i uživaj u zelenoj paradi! 🌳🌳🌳🌳🌳 #dm_srbija #adriamediagroup #zasadidrvo

A post shared by Katarina Jovanović (@photolover365) on Jul 31, 2019 at 10:34pm PDT