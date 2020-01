ZASADI DRVO, ZASADI SVOJ KISEONIK: Ponovo sadimo i stvaramo zelenu budućnost

Akcija ozelenjavanja Srbije nastavlja se 18. januara!

Veliku akciju jesenje sadnje produžavamo otvaranjem nove dve lokacije u Vojvodini sledećeg vikenda. Sadićemo u Sremskoj Mitrovici i Bačkoj Palanci, a vreme okupljanja za obe lokacije je devet časova. Zborno mesto okupljanja za Sremsku Mitrovicu je kod Glaca, na ulasku u Legat, a za Bačku Palanku Šumska uprava „Plavna“, Maršala Tita 41, i Šumska uprava „Bačka Palanka“, Šumska 3, odakle je prevoz obezbeđen do mesta gde će se saditi.

Marko Marinković, izvršni direktor za šumarstvo JP „Vojvodinašuma“, ističe da na osnovu podataka poslednje nacionalne inventure šuma, Vojvodina spada u šumom najsiromašnije regije u Evropi, sa samo 7,1 odsto šumovitosti, te da je regionalnim prostornim planom ustanovljena potreba za podizanjem još oko 140.000 hektara novih šuma. - Jedna od najneposrednijih koristi od šuma za stanovništvo ogleda se u njenoj ulozi u prečišćavanju vazduha. Ljudi koji žive u oblastima sa većom površinom šuma manje su ugroženi zdravstvenim problemima koji su u neposrednoj vezi s kvalitetom vazduha. Ovo je posebno značajno jer poslednjih decenija ljudi svojim aktivnostima, poput vožnje automobila, spaljivanja fosilnih goriva i industrijskih aktivnosti, proizvode sve više ugljen-dioksida koji završava u atmosferi. Šume za stanovništvo imaju i estetsku ulogu jer pošumljavanjem mogu da nastanu živopisni predeli - navodi Marinković i dodaje da je sadnjom drveća između ostalog moguće stabilizovati klimu, smanjiti efekat staklene bašte i sprečiti pojavu erozije.

Ovako je počelo

Akciju „Zasadi drvo“ pokrenuli su prošle godine „Adrija medija grupa“ i „dm drogerie markt“, zajedno sa institucionalnim partnerima Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za šume, JP „Srbijašume“, JP „Vojvodinašume“, Pokretom gorana Srbije, Privrednom komorom Srbije i Botaničkom baštom „Jevremovac“, otvaranjem jesenje sezone pošumljavanja 17. novembra. Tada smo zajedno sa građanima volonterima na 34 lokacije ukupno posadili više od 50.000 sadnica, čime je to i zvanično postala najmasovnija jednodnevna radna akcija pošumljavanja sa građanima volonterima u Srbiji. Sama akcija označila je početak jesenje sezone pošumljavanja i bila kulminacija kampanje tokom koje su AMG i „dm drogerie markt“ putem različitih vrsta sadržaja radile na edukaciji i podizanju svesti o značaju pošumljavanja područja kojima je to potrebno i načinima očuvanja životne sredine.

Evo šta nam je cilj

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović nedavno je izneo podatak da Srbija ima 30 odsto pošumljenosti, a da je projektovani cilj da jasnom državnom strategijom, ali i ovakvim akcijama, dođemo do 41 odsto. Ekološki, ali i ekonomski značaj šuma je ogroman, a dugoročni cilj projekta „Zasadi drvo“ jeste da ozelenimo Srbiju, da zasadimo kiseonik za buduće naraštaje i doprinesemo borbi protiv klimatskih promena. Kolika je povezanost drveća i klimatskih promena, vidi se iz činjenice da drveće apsorbuje ugljen-dioksid iz atmosfere oslobađajući za živa bića dragoceni kiseonik. Globalno, u kontekstu borbe protiv promene klime, a lokalno, za poboljšanje kvaliteta vazduha.

Jedan čovek tokom života potroši kiseonika koliko proizvedu tri drveta, zato zasadite bar jedno drvo kako biste malo uzvratili prirodi.

