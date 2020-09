NESTAJANJE ŠUMA NAJVEĆE NA LINIJI SA KiM: Za 20 godina izgubljeno 650.000 kubika drveta (KURIR TV)

Šume su najvažniji resurs koji je u direktnoj vezi sa vodotokovima, vazduhom i zemljom. O nestajanju šuma na globalnom nivou govori Dr Zvonimir Baković, rukovodilac Odeljenja za gajenje šuma. Posledice požara, izgradnje naselja, putne i železničke infrastrukture, sve to utiče na šumski ekosistem koji je pritisnut na račun drugih namena prostora. Na ovaj način se uništava kompletan šumski ekosistem, najkomleksniji ekosistem na planeti zemlji. Na primeru Amazonije došli smo do alarmantnih podataka da je u 2019. godini u toj regiji na svaki minut nestajala površina tri fudbalska terena pod šumama, odnosno da je 4 miliona ha nestalo ostalo bez šume. Deforestacija u našoj zemlji je nakritičnija sa admiistrativnom linijom sa KiM gde smo od 1999. godine do jula 2020. godine izgubili na 12.000 ha negde oko 650.000 kubika drveta, a šteta iznosi više od 2.6 miliona dinara. Najveći problem je što da bi se ponovo obnovila devastirana šuma nekada potrebno i do 100 godina.

