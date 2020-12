ZASADI DRVO: Nova godina! Zajedno s vama menjamo svet i svest!

Značaj šuma i njihov uticaj na opstanak čovečanstva nemerljiv je. Od kiseonika, koji nam je neophodan, preko staništa za veliki broj biljnih i životinjskih vrsta, zaštite voda, prevencije erozije zemljišta, ublažavanja klimatskih promena, sve do drveta koje koristimo.

„Zasadi drvo“, akcija koju su AMG i dm pokrenuli pre dve godine sa institucionalnim partnerima, kako bismo, između ostalog, dali svoj doprinos u edukaciji, menjanju naših navika, stvaranju zdravije životne sredine pošumljavanjem, odavno se zahuktala i dala svoje prve velike rezultate. U istom ritmu nastavljamo i tokom sledeće godine. Nakon praznika pa sve do kraja marta AMG i dm će sa svim partnerima nastaviti poslove na veštačkom obnavljanju i osnivanju novih šuma, a očekujemo da nam se u tome priključi još veći broj volontera.

Ponosni na zajednicu građana i partnera

Igor Žeželj, predsednik „Adrija medija grupe“, ističe da naša budućnost umnogome zavisi od našeg odnosa prema prirodi.

- Trudimo se da građanima približimo zašto je važno da menjamo navike, a konkretnim akcijama stvaramo priliku da se svi uključe u kreiranje zdravijeg ambijenta. Projekat „Zasadi drvo“ pokrenuli smo pre dve godine sa kompanijom dm i uz institucionalnu podršku brojnih organizacija. Danas je to zajednica građana i partnera koja se konstantno širi i obuhvata sve veći broj aktivnosti. Izuzetno smo ponosni na sve što je urađeno do sada, od kontinuiranog rada na promociji i edukaciji, preko tematskih konferencija za pronalaženje održivih rešenja, do akcija u kojima je posađeno na desetine hiljada stabala širom Srbije. Ni ova čudna godina, uprkos izazovima koje je donela, nije uspela da nas obeshrabri u našoj misiji. Prilagodili smo se okolnostima i, uz poštovanje svih preporuka, još odlučnije nastavili borbu za životnu sredinu. Zahvalan sam svima koji dele našu viziju o zdravoj Srbiji i pozivam građane da nastave da doprinose njenom ostvarenju tako što će i ove godine svako posaditi bar jedno drvo. Želim svima dobro zdravlje i sreću!