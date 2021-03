POŠUMLJAVANJE JOŠ ŠEST GRADOVA! "Zasadi drvo" do kraja marta u Vojvodini (KURIR TELEVIZIJA)

"Zasadi drvo", najveća akcija pošumljavanja u Srbiji koju je pokrenula kompanija Adria media group sa dm markt i institucionalnim partnerima, od ove godine obuhvata i ozelenjavanje lokalnih opština. Trenutni fokus je na Vojvodini, najslabije pošumljenoj oblasti u zemlji.

Irena Petrović, PR i Communications manager AMG, izjavila je da je akcijom u Vojvodini obuhvaćeno šest opština, Kikinda, Subotica, Zrenjanin, Sečanj, Žabalj i Žitište.

"Sadi se do marta, ako vremenski uslovi to budu dozvoljavali. To je samo u ovom ciklusu, jer je ovo dugogodišnji projekat i neke opštine će tek doći na red", izjavila je Petrovićeva.

Svetlana Jovanović Mitić, marketing manager dm drogerie markt Srbija kaže da ta kompanija u svojoj korporativnoj filozofiji neguje društveno odgovorno poslovanje.

"Inicijativu 'Oplemeni život' pokrenuli smo 2013. godine gde naši zaposleni pokreću lične mini-društveno odgovorne projekte, a takođe, za svaki dan iskorišćen u takvom projektu dm daje slobodan dan", rekla je ona.

